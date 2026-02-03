Salió a buscar ropa para su bebé y lo encontraron calcinado dos días después en un auto

El joven había sido visto por última vez junto a su hijo en busca de ayuda, pero todo habría sido una trampa.

La familia de Ezequiel realizó la denuncia por su desaparición de inmediato y la misma quedó caratulada como averiguación de paradero.

La desaparición de un joven de 22 años conmocionó a la localidad de San Martín. Según pudo saberse, había pactado un encuentro con personas que le ofrecieron ropa para su bebé pero todo terminó en un brutal crimen.

Se trata de Ezequiel Lagraña , quien había sido visto por última vez durante la madrugada del domingo, cuando se dirigió junto a su hijo de un año a una vivienda donde supuestamente le iban a entregar ropa para el bebé, pero todo habría sido un engaño . Este lunes, el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un auto disparó una investigación.

cuerpo calcinado desaparecido

Según precisaron fuentes policiales, horas después de la desaparición, una pareja desconocida llevó al niño hasta la casa de su abuela. Sin dar detalles, dejaron un mensaje que encendió las alarmas: dijeron que Ezequiel "tenía problemas" y se retiraron rápidamente.

Voceros judiciales revelaron a Crónica que el cuerpo pertenece a Adrián Ezequiel Lagraña.

Cuál es la sospecha tras el hallazgo del cuerpo calcinado

Cuando la mamá de Ezequiel llegó a la casa del joven se encontró con la casa abierta y deshabitada. Además, había manchas de sangre en el piso y dos vainas servidas, reveló el portal local SM Noticias.

Vecinos de la zona declararon haber escuchado una discusión intensa y luego detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio. Desde ese momento, no hubo más noticias del joven. Su familia asegura que las personas que el joven vio en ese lugar serían ciudadanos peruanos, que podría tratarse de un ajuste de cuentas y que podrían haberse fugado del país.

Ya realizaron recorridas por hospitales de la ciudad y dependencias locales, pero el hallazgo en el barrio La Cárcova sumó tensión al caso. En José León Suárez se encontró un Volkswagen Polo blanco completamente incendiado en la esquina de Esquiú y Combet.

cuerpo calcinado san martin

Dentro del vehículo, la policía localizó un cuerpo quemado. Se espera que la autopsia aporte información clave. Por el momento, no hay detenidos.

