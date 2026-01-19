Encontraron muerto al joven desaparecido tras salir a una entrevista de trabajo en Comodoro Rivadavia

Tras 12 días de búsqueda, el cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso. Investigan las causas de la muerte y aguardan los resultados de la autopsia.

Luego de casi dos semanas de incertidumbre y un operativo de búsqueda que se extendió por distintos puntos de la ciudad, este lunes fue hallado muerto Diego Ezequiel Serón , el joven de 28 años que había desaparecido el pasado 7 de enero en Comodoro Rivadavia , Chubut , tras salir de su casa con destino a una entrevista laboral.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana de este lunes y generó un fuerte impacto en la comunidad, que seguía con atención el caso desde los primeros días. La investigación judicial continúa en curso y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Las autoridades aguardan ahora los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

El cuerpo de Serón fue localizado en el sector conocido como Rincón del Diablo, una zona de difícil acceso ubicada al sur de Comodoro Rivadavia. El lugar se encuentra a pocos metros del Camino Centenario, una traza que bordea el cerro Chenque y es utilizada diariamente por numerosos automovilistas para conectar la zona sur con la norte de la ciudad, ofreciendo además una vista panorámica del casco urbano y el mar.

Se trata de un área con características geográficas complejas, con pendientes pronunciadas, sectores rocosos y vegetación irregular, lo que había dificultado los rastrillajes realizados en jornadas anteriores. Estas condiciones fueron uno de los principales obstáculos para avanzar en la búsqueda durante los primeros días.

Cómo se produjo el hallazgo

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso, el hallazgo fue realizado por personal de la División de Búsqueda de Personas, en el marco de un operativo que incluyó el uso de drones para el relevamiento aéreo de zonas de difícil acceso. Las imágenes obtenidas permitieron detectar el cuerpo en un sector al que no se había podido llegar previamente de manera directa.

Por el momento, no está confirmado si una pista concreta condujo a los investigadores hasta ese punto o si se trató de una tarea de rastrillaje planificada para este lunes, como parte del operativo general que se venía desarrollando desde la denuncia de desaparición.

comodoro rivadavia Diego Serón

Según los primeros datos que se conocieron sobre su estado el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, compatible con los días transcurridos desde la desaparición. Ante esta situación, la Justicia dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y establecer si se trató de un accidente u otro tipo de hecho.

La desaparición y los primeros días de búsqueda

Diego Ezequiel Serón fue visto por última vez el miércoles 7 de enero, cuando salió de su vivienda del barrio Las Flores durante la tarde. Según relataron sus familiares, el joven había salido apurado para asistir a una entrevista por un trabajo ocasional, mientras aguardaba la reincorporación a la empresa en la que se desempeñaba.

Antes de retirarse, le avisó únicamente a su madre. Lo llamativo para su entorno fue que se fue sin mochila ni billetera, llevando solamente su teléfono celular, que se apagó poco después de salir. Desde ese momento, no hubo mensajes, llamadas ni señales que permitieran conocer su paradero.

Ante la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad, el trabajo con perros rastreadores y tareas de geolocalización del celular. Sin embargo, durante varios días no se obtuvieron pistas firmes que permitieran orientar la investigación.

Los cuestionamientos de la familia

Desde los primeros días, la familia de Diego expresó dudas sobre la desaparición y cuestionó el accionar policial. Alberto Vázquez, hermano del joven, sostuvo que la demora en la toma de la denuncia y la falta de avances concretos generaron mayor angustia. “De un momento para otro desapareció y no dejó rastro de nada”, afirmó en declaraciones públicas.

También criticó el desarrollo de la investigación durante la primera semana. “En siete días nos brindaron un video de cinco segundos y no es suficiente para nosotros”, había manifestado, al tiempo que reclamó mayores esfuerzos para esclarecer lo ocurrido.

Mientras se esperan los resultados de las pericias forenses, la causa sigue bajo investigación judicial para determinar qué sucedió con Diego Serón y cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrado sin vida.