Emanero presenta su nuevo álbum en Neuquén: cuándo y dónde
Tras el lanzamiento de su álbum “Todo por un beso”, el cantante está listo para aterrizar en Neuquén. Cómo comprar las entradas.
Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 1 de agosto en Mood Live, en Neuquén, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.
El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.
En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.
Las entradas están disponibles en el sitio protickets.com.ar o en la boletería de Ministro González 40. Los horarios de boletería son de miércoles a domingo, de 19:00h a 23:00h. Las entradas tienen un valor de $70.000 con un cargo de servicio de $10.500.
Te puede interesar...
Leé más
Paro de la CGT contra la reforma laboral: cronograma de la jornada de protesta en Neuquén
El paro de la CGT en Neuquén empezó con demoras en Ruta 7 por una volanteada
Comenzó el paro de la CGT: uno por uno, los servicios afectados este jueves en Neuquén
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario