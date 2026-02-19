El clima en Neuquén

Espectáculos
La Mañana Neuquén

Emanero presenta su nuevo álbum en Neuquén: cuándo y dónde

Tras el lanzamiento de su álbum “Todo por un beso”, el cantante está listo para aterrizar en Neuquén. Cómo comprar las entradas.

Emanero en Neuquén 

Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 1 de agosto en Mood Live, en Neuquén, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

Embed - Emanero, David Bisbal, Luciano Pereyra - La peligrosa (Official video)

Las entradas están disponibles en el sitio protickets.com.ar o en la boletería de Ministro González 40. Los horarios de boletería son de miércoles a domingo, de 19:00h a 23:00h. Las entradas tienen un valor de $70.000 con un cargo de servicio de $10.500.

