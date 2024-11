La conmovedora carta de la madre del soldado Pablo Córdoba a 18 meses de su muerte

Su madre Natalia Uribe compartió con la comunidad una conmovedora carta al cumplirse este domingo 1° de diciembre de su crimen. “Es una fecha muy particular este domingo, se cumplen 18 meses del terrible asesinato de nuestro amado Pablo Córdoba . 18 meses de lucha, de reclamos por saber la verdad, con la esperanza de que algo de justicia permita que mi amado hijo descanse en paz”, comienza la nota Natalia.

La madre también lamenta que no cuente con ninguna novedad, avance, investigación a resolución de la causa en estos últimos 12 meses. Con impotencia, Natalia agrega que “se cumplen 18 meses de injusticia y 12 meses de impunidad dirigida por un juez (Hugo Greca) que evidencia poder y lo ejerce sobre la familia de un asesinado injusta y planificadamente, un juez que está siendo servicial a la impunidad y el encubrimiento de una institución que en nuestra ciudad ya tiene (al menos) 2 asesinatos”.

Marcha soldado Pablo Cordoba.jpg Marcha para pedir justicia por el soldado Pablo Córdoba en Zapala. (Foto: Gentileza La Voz del Pueblo Zapala)

Los cuestionamientos al magistrado continúan en la carta. Dice que “es un juez que tiene todas las pruebas científicas que evidencian un asesinato, un juez que cambió la caratula a HOMICIDIO y que, sin embargo, no tiene la voluntad de investigar la verdad, de llegar a los asesinos y condenarlos, un juez que, a sabiendas de que los testigos le mienten, no se inmuta. Un juez que dejó que Braian Abel Jara no tenga consecuencias sobre sus actos, eliminando pruebas importantes para la causa, y a la vez burlándose de nuestro dolor”.

El papel del Ejército

En la misiva, Natalia apuntó contra otro actor fundamental de la causa. “También se cumplen 18 meses de enfrentar al Ejército, una institución a la que mi hijo amaba sin saber que lo iban a traicionar, matar y encubrir su asesinato. Una institución que por cubrir a un puñado de asesinos nos dio la espalda”, sostiene la madre en nombre de la familia del joven que sigue atravesada por el dolor.

En resumen, señala la mujer que “podríamos decir que los militares asesinos arruinaron nuestras vidas y que el Juez intenta por todos los medios arruinar nuestra salud mental”.

No se realizará, en esta oportunidad, la marcha que caracteriza la lucha debido a que priorizan la salud de la familia que “sufre a diario una pérdida irreparable y una brutalidad institucional inimaginable”.

Cierra la carta, solicitando a la comunidad que continúe con el apoyo en la búsqueda de justicia para esclarecer el crimen de Pablo, ya sea en las redes como en las marchas cuando puedan retomar la lucha en las calles.

Las irregularidades de la causa

El pasado 1° de julio, cuando los familiares y amigos participaron de la marcha que pedía Justicia por Pablo, su padre Juan José enumeró las irregularidades que se han cometido en la investigación. Lo hizo frente a la tumba de su hijo.

En esa oportunidad, cuestionó al magistrado: "Este juez intenta hacer valer una hipótesis realmente absurda planteada por el impresentable comandante de Gendarmería Nacional, el señor Iglesias, el cual dice que Pablo se disparó con el fusil debajo del mentón, en posición de sentado. Pero mi hijo no cayó hacia atrás producto de semejante disparo, como debió haber ocurrido".

Juan José Córdoba precisó que la velocidad inicial de este tipo de detonaciones viaja a 800 metros por segundo. "Además, quedó sentado y entre 2 y 5 minutos después se disparó en la sien con el mismo fusil, con la particularidad que la boca del cañón no fue apoyada en la sien porque hay una distancia según muestran las imágenes", agregó.

Marcha Justicia Soldado Pablo Cordoba (8).jpg Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

"Posterior a ese segundo disparo, Pablo 'tomó' el fusil y se lo colocó encima de su cuerpo", observó irónicamente. A esto, sumó: "Como esta tenemos miles de mentiras más que dan vuelta en el expediente, pero esta es la más absurda. También estoy seguro de que el disparo del mentón es de una pistola según la marca que deja el tatuaje".

Además, planteó algunas preguntas. "¿Es casualidad o es profesamente que usted (juez Hugo Greca) haya venido al lugar 37 días después de semejante hecho? ¿Es casualidad o complicidad que haya hablado con las autoridades del Ejército durante todo este tiempo? ¿Es casualidad o complicidad que Gendarmería Nacional haya omitido responder si el fusil de Pablo fue utilizado recientemente, o sea, si tenía restos de pólvora dentro del cañón? ¿Es casualidad o intencional que hayan relevado al jefe de la guarnición? ¿Es casualidad o complicidad que los testigos hayan sido trasladados? ¿Es casualidad o temor que luego de que lo denunciamos no haya avanzado la causa?", cuestionó.