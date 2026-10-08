En pleno robo de una camioneta, vecinos atraparon al delincuente cuando intentaba huir

La secuencia quedó grabada en un video que rápidamente comenzó a viralizarse. En pocos minutos, se conoció otro hecho similar.

Dos intentos de robo a camionetas ocurridos este jueves por la tarde en el centro de Neuquén terminaron con dos delincuentes detenido s por la Policía. En uno de los hechos, un grupo de vecinos advirtió la maniobra delictiva e intervino para evitar el robo. La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 15 , en inmediaciones de las calles Almirante Brown y Carlos H. Rodríguez , cuando un delincuente fue sorprendido mientras intentaba robar pertenencias del interior de una camioneta estacionada.

Al momento de ser descubierto, intentó escapar . Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos permitió detenerlo a pocas cuadras del lugar.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Neuquén, brindó detalles del procedimiento y destacó la intervención de los vecinos y el trabajo conjunto de las distintas unidades policiales.

El intento de robo de una camioneta en pleno centro de Neuquén

El comisario explicó que la intervención comenzó a partir de una alerta al Centro de Operaciones Policiales y del seguimiento realizado por las cámaras de seguridad. “Llamaron al 101 y también se dieron cuenta por monitoreo de esta situación, donde advertían de un sujeto que estaba en el interior de una camioneta”, relató Mazzone.

El damnificado se encontraba afuera de su departamento, ubicado sobre calle Santiago del Estero, cuando advirtió que un desconocido intentaba abrir su camioneta Toyota Hilux negra.

El sospechoso vestía una campera color oliva, pantalón negro y llevaba una mochila gris. Al darse cuenta de que había sido descubierto, emprendió la fuga por calle Carlos H. Rodríguez en dirección al este.

"Fue advertido este sujeto al darse cuenta de que le estaban gritando; esta persona se da a la fuga y con la intervención del personal policial, se logra la aprehensión en Carlos H. Rodríguez y Brown", señaló el comisario.

Mazzone confirmó que, pese al intento de robo, el delincuente no alcanzó a sustraer pertenencias del vehículo. Además, indicó que al momento de ser identificado se confirmó que tenía 28 años y registraba antecedentes policiales.

El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Un delincuente robó una mochila de una Toyota Hilux

Mientras los efectivos intervenían en el primer procedimiento, un segundo hecho de inseguridad se registró a pocas cuadras, en inmediaciones de Talero y Diagonal España.

Según confirmó Mazzone, este episodio ocurrió alrededor de las 15:30, apenas media hora después del primer intento de robo. Nuevamente, una camioneta Toyota Hilux fue el objetivo de un delincuente. Sin embargo, en esta oportunidad, el sospechoso logró dañar el vehículo y sustraer una mochila que se encontraba en su interior.

“Tuvimos otro hecho cercano, en Talero y Diagonal España, con similares características; en este caso, un segundo sujeto fue aprehendido también gracias a la acción del monitoreo", explicó. “Tuvimos otro hecho cercano, en Talero y Diagonal España, con similares características; en este caso, un segundo sujeto fue aprehendido también gracias a la acción del monitoreo", explicó.

El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió advertir los movimientos del sospechoso y coordinar la intervención de los efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones.

"Este sujeto, que a la postre tendría 39 años, procede a dañar la camioneta y sustrae una mochila. Gracias al seguimiento del centro de monitoreo y a la llegada del personal policial se logró la aprehensión y el recupero de la mochila", detalló. "Este sujeto, que a la postre tendría 39 años, procede a dañar la camioneta y sustrae una mochila. Gracias al seguimiento del centro de monitoreo y a la llegada del personal policial se logró la aprehensión y el recupero de la mochila", detalló.

El hombre también contaba con antecedentes policiales, según confirmó el coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Neuquén.

"Dos delitos in flagranti que rápidamente fueron advertidos por el personal policial y los autores, aprehendidos", concluyó el comisario.