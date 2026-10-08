Un estudio de tatuaje promocionó un descuento con una imagen del chico asesinado junto a las mujeres que lo mataron. Las reacciones de la gente.

Insólito y aberrante: usaron el caso Lucio Dupuy para ilustrar una publicidad por el Día de la Madre.

Una promoción comercial para el Día de la Madre realizada por un estudio de tatuajes y piercings de Río Grande , provincia de Tierra del Fuego , generó una fuerte polémica y repudio generalizado al utilizar una ilustración de Lucio Dupuy junto a su madre y la pareja de ella, las dos mujeres que fueron condenadas a prisión perpetua por su asesinato .

La publicación provocó una ola de críticas y cuestionamientos a partir de que algunos seguidores del comercio en las redes advirtieron cuál era la identidad de las personas retratadas en la imagen.

La promoción fue publicada por el local Santos Body Piercing bajo el nombre “Día de la Madre en Santos”.

El anuncio ofrecía un 20% de descuento en gift cards, tatuajes y piercings, pero rápidamente la atención dejó de centrarse en la oferta y pasó a enfocarse en la ilustración elegida para promocionarla.

La imagen mostraba a Lucio Dupuy junto a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, la novia de Magdalena.

La publicidad del estudio de tatuajes de Tierra del Fuego que usó una imagen de Lucio Dupuy con sus homicidas.

Espósito Valenti y Páez están cumpliendo sendas condenas a prisión perpetua en cárceles de Mendoza y San Luis, respectivamente, por el asesinato del niño de cinco años, ocurrido en noviembre de 2021 en la provincia de La Pampa.

Polémica en redes y posteos eliminados

La elección no fue explicada en ningún momento por la gente del estudio de tatuajes, ni al publicarla -la imágen, en la publicidad, aparece como un tatuaje, sin nada que avise quiénes son los personajes- ni después de la reacción en las redes.

En cambio, se fueron acumulando los cuestionamientos sobre la pertinencia de la imagen y críticas dirigidas al comercio.

“¿Y el chiste de la imagen cuál sería?”, escribió una usuaria. También hubo mensajes más duros que cuestionaron directamente el criterio utilizado para diseñar la campaña.

La repercusión creció durante las horas posteriores a la publicación. La mayoría de las reacciones se concentró en la imagen y no en los descuentos promocionados.

De esa manera, la discusión en redes sociales terminó desplazando completamente el objetivo comercial de la campaña.

Por otro lado, si la búsqueda fue que circulara la promoción en redes, el objetivo se cumplió, aunque de manera relativa. Este jueves al mediodía, el perfil de Santos Body Piercing aparecía eliminado en Instagram y la publicación con la promoción ya no estaba disponible en Facebook.

Sin explicaciones

Algunos comentaristas plantearon una hipótesis diferente: señalaron que quienes diseñaron la publicidad pudieron haber elegido una imagen al azar, sin saber quiénes eran las dos mujeres y el niño que aparecían en la foto y sin tomarse el trabajo de averiguarlo.

De hecho, la imagen utilizada muestra una escena “feliz” de Lucio con las dos mujeres, sin nada que haga presumir maltrato para alguien que no supiera nada del tema.

Hasta este jueves al mediodía, el comercio de Tierra del Fuego no había dado ninguna explicación pública sobre los motivos de la elección de la imagen ni sobre el proceso utilizado para diseñar la campaña.

Tampoco se había confirmado si la ilustración fue seleccionada deliberadamente o si se trató de un error derivado del desconocimiento de la identidad de los personajes representados.