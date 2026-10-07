El experimentado instructor de vuelo tomó una decisión clave ante la emergencia. Lo rescataron junto a los pasajeros a unos 30 kilómetros de Trelew.

Una avioneta tuvo una falla en pleno vuelo y el piloto logró aterrizar en medio del campo con todos a salvo.

Una avioneta Cessna 182 del Aeroclub Puerto Madryn, en Chubut, realizó un aterrizaje de emergencia este miércoles 7 de octubre de 2026 a la mañana, a unos 30 kilómetros de Trelew , en Chubut , luego de sufrir un desperfecto mecánico.

A bordo iban tres personas, el piloto y dos pasajeros , y gracias a la pericia del hombre al mando de la aeronave, las tres resultaron ilesas .

El piloto, que según trascendió es un profesional con amplia experiencia y jefe de instructores del Aeroclub Puerto Madryn, tomó una decisión crucial al detectar el desperfecto: decidió aterrizar en lugar de intentar continuar vuelo hacia el aeropuerto de Trelew , el más cercano en ese momento.

La difícil maniobra se realizó en medio del campo, sobre terreno irregular, pero más allá de algunas consecuencias para el avión, se concretó con total éxito.

El operativo tras la alerta de la avioneta

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Trelew, Cristian Otero, dijo en diálogo con Radio Chubut que la alerta por un posible accidente aéreo se recibió alrededor de las 8.30 de la mañana.

Ante el aviso, organizaron rápidamente un operativo y despacharon las unidades hacia el sector del aeropuerto de Trelew, donde se obtuvo información precisa sobre la ubicación de la avioneta.

La avioneta Cesna sufrió algunos daños, pero según Bomberos fueron menores.

A partir de los datos aportados por el piloto, los equipos de emergencia se dirigieron al sector de la Ruta 3, a unos 30 kilómetros de Trelew, pasando el Instituto Penitenciario Provincial en dirección a Puerto Madryn.

Otero ubicó el lugar entre la cárcel y la primera subida hacia la ciudad del Golfo Nuevo.

Desde el aire, el piloto divisó la huella de un cortafuego utilizado previamente por los bomberos para, probablemente, contener un incendio de pastizales, ubicada unos 1.500 metros campo adentro, en el sector de los molinos eólicos.

Según el jefe de Bomberos, por el estado del terreno, algo irregular, al tocar tierra la avioneta tuvo algunos daños que, según precisión, no son de importancia.

Fuego en el motor

Por su parte, el director del Aeropuerto de Trelew, Fabio Orellano, dijo en diálogo con Canal 12 que el inconveniente se produjo cuando la aeronave volaba en dirección a Trelew.

Según explicó, el piloto habría advertido fuego en el motor y, al determinar que no podía alcanzar el aeropuerto, decidió realizar el aterrizaje de emergencia.

Orellano explicó que el piloto, en un primer momento, “había visto fuego en el motor, pero después se apagó”. Ante el indicio de un peligro, optó por lo que parecía la salida más segura.

Según trascendidos, la avioneta había salido del aeroclub de Puerto Madryn, alquilada para hacer fotos desde el aire.

El funcionario aeroportuario explicó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer qué ocurrió con la aeronave.

También explicó que cuando supieron que el avión estaba en esa situación, se activó el protocolo de emergencia aérea en el aeropuerto de Trelew, con bmberos y personal especializado listos para intervenir ante cualquier eventualidad en la pista, algo que finalmente no fue necesario.

Tras el susto, los pasajeros salieron de caminata

Una vez localizada la avioneta y el piloto, que se había quedado en la aeronave tras la maniobra, los equipos de emergencia salieron a buscar a los otros dos ocupantes.

El aterrizaje de emergencia fue unos 1.500 metros campo adentro desde la ruta 3, entre la cárcel de Trelew y la primera salida a Puerto Madryn.

Según Otero, luego del incidente los dos pasajeros habían salido caminando hacia la Ruta 3 “para solicitar también ayuda o guiar a los equipos de emergencia que estaban llegando”.

Finalmente, ambos fueron encontrados sobre la ruta y trasladados al aeropuerto de Trelew, donde quedaron a cargo de personal de la PSA, que más tarde también se hizo cargo de la situación en el lugar del aterrizaje junto a la Policía de Chubut, según detalló el jefe de Bomberos.

Los tres ocupantes de la avioneta son mayores de edad y, según pudo saber El Chubut, se encontraban ilesos y fuera de peligro.

Adónde iba el vuelo

Sobre el recorrido del vuelo, Otero indicó que la aeronave, aparentemente, habría despegado de Puerto Madryn y se dirigía a una playa de las cercanías.

Según las primeras informaciones, había sido alquilada para un viaje para hacer fotos de los paisajes costeros patagónicos.

Las autoridades deberán realizar los peritajes para determinar qué falla se produjo durante el vuelo. Y la Junta de Accidentes Aéreos y otros organismos intervinieron en el lugar con ese fin.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Trelew, personal de la Policía del Chubut y organismos vinculados a la actividad aérea.