Chubut: el dramático relato del piloto que aterrizó de emergencia sobre una laguna congelada

"Lo sobrevolamos un rato, confirmamos que estaba bien y le tiramos dos mochilas con elementos de supervivencia, una bolsa de dormir, abrigo, comida y elementos para hacer fuego, que pudo ubicar y agarrar sin problemas", contó otro de los pilotos que volaba en el segundo avión con el que se comunicó Ezequiel.

Lo que contó Ezequiel

En un video que él mismo difundió, Parodi contó cómo fue el incidente y la manera en que pasó las horas en medio de la montaña mientras esperaba su rescate.

«Todo empezó con un vuelo de carga que teníamos que hacer», contó el piloto. Según explicó, se trató de un trayecto que hace habitualmente, ya que está acostumbrado a volar en la Patagonia. La finalidad era trasladar algunos materiales para mover nieve pero las inclemencias climáticas afectaron el vuelo.

Ezequiel Parodi, piloto rescatado en Chubut Chubut: Ezequiel parodi contó su odisea tras aterrizar sobre una laguna congelada.

En medio de una turbulencia y con un avión propenso a desequilibrarse, Parodi tuvo que hacer una maniobra que finalizó en el aterrizaje de emergencia sobre el hielo.

«Era una maniobra super común para nosotros, pero en el momento en que quise cortar el descenso del avión, me vi con la laguna muy cerca. No me estaba respondiendo el avión y no tuve mucho para reaccionar. Había mucha nieve y todo fue muy rápido. Cuando me quise dar cuenta, estaba con el avión dado vuelta», relató.

Parodi: "Me iba a morir ahí"

Su reacción inicial tras el aterrizaje de emergencia fue salir del avión y buscar la orilla. «Mi miedo más grande era que se rompiera el hielo y que el avión se fuera para abajo. Si yo me mojaba me iba a morir ahí”, explicó.

Al mismo tiempo, sus compañeros de vuelo sobrevolaron el lugar y le lanzaron provisiones y abrigo para que Parodi pudiera subsistir las horas mientras llegaba el rescate. No obstante, la noche los encontró en el lugar.

Embed #Chubut | ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN UNA LAGUNA CONGELADA



Ezequiel Parodi es piloto y tuvo que pasar la noche a la intemperie debido a un aterrizaje forzoso que protagonizó con su avioneta.



Las autoridades confirmaron que Parodi está en buen estado, y que espera a que las… pic.twitter.com/igLwbPkCXQ — Canal 12 (@Canal12web) June 30, 2024

«Dani y Pablo me salvaron la vida -contó Ezequiel, en referencia a sus compañeros-. Si no me hubiesen tirado esa mochila no habría pasado la primera noche».

Sin embargo, las horas pasaban y la situación parecía cada vez peor. «Realmente no veía la opción de que me rescatasen», recordó. «Había empezado a soplar viento, se había empezado a poner frío y yo estaba con un pantalón, unos borcegos y un par de medias que, apenas me bajé del avión, ya estaba todo mojado».

Las camperas de abrigo que le arrojaron sus compañeros fueron fundamentales hasta para respirar porque el solo hecho de inhalar le hacía sentir cómo se congelaba.

Rescate en Chubut

«Conozco lo que es pasar la noche en la montaña, pero a diferencia de todas las noches anteriores esta no tenía equipo preparado para hacerlo. Estaba empapado, solo y sin conocer la vía de escape de esa montaña. Mi objetivo en ese momento era poder secarme y pasar la noche. No morirme en esa noche», dijo.

«Cada tanto gritaba por si alguien me escuchaba pensando que podían estar viniéndome a rescatar o a asistirme. Me desesperaba que el físico no me estaba dando más», relató.

Ya había tomado la decisión de buscar por sus propios medios un camion de salida cuando escuchó el helicóptero que llegaba en su búsqueda. «No lo podía creer. Fue una sensación de relajo, de felicidad, de tranquilidad y a su vez como que se apagó un interruptor y se me cayó todo el cansancio encima», detalló.

El mayor agradecimiento del piloto es para sus amigos que motorizaron el rescate. «Hay gente que piensa que este rescate lo pago el Estado y no es así, este rescate lo pagaron mis amigos -dijo-. Gracias a todos esos amigos estoy acá en casa. Anoche pude dormir tapado con una sábana sin el frío que pasé hace unos días».