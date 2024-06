Por qué la Patagonia será esta semana la región más fría de América

Alerta por lluvias y nevadas. La Patagonia sufrirá temperaturas bajo cero, con mucho frío y fuertes nevadas.

El pronóstico no es alentador para toda esta semana, lo que llevará a que la Patagonia sea la región más fría de América, aunque en la red social X (ex Twitter) se hizo viral por un posteo y una imagen que indicaba que sería la zona más fría del planeta. La imagen se replicó pero no es acertada.

Un registro bajo cero y un falso récord mundial que se hizo viral

El pronóstico para toda la semana marca que se continuará con este panorama en la región. Según datos de Windy, la empresa que presta servicios interactivos de previsión meteorológica en todo el mundo, las temperaturas mínimas en algunas zonas de la Patagonia alcanzarían los 11° bajo cero, lo que la convertirán en la región más fría de América.

Esa temperatura bajo cero generó que un usuario de X realizara un posteo que se hizo tendencia, pero que no es correcto. “El martes a las 6 de la mañana la Patagonia será el lugar más frío del mundo”, indicaba un posteo en X con una imagen de las planeta. Pero el récord no es real, como es lógico, con zonas más australes y temperaturas mucho más bajas.

“En cualquier lugar de la Antártida las temperaturas serán más bajas”, aclaró Matías Bertolotti, el meteorológo del canal TN.

El pronóstico para esta semana en Neuquén

El lunes las temperaturas bajo cero convirtieron a la ciudad de Neuquén, de acuerdo a lo señalado por el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la sexta ciudad con temperaturas más bajas de la Argentina, con -3.3 grados, mientras que se ubicó a Chapelco (San Martín de los Andes) en tercer lugar, con -5 grados.

El podio lo encabeza Río Gallegos, con -10.7 grados y en segundo lugar Río Grande con la misma temperatura. Luego de Chapelco, se ubica la localidad rionegrina Maquinchao, con -4.6 y Ushuaia (-4.4 grados).

Para este martes se anuncia una jornada con cielo mayormente despejado en Neuquén, una temperatura mínima de cuatro grados bajo cero y una máxima de 3, con viento de 15 km/h y con ráfagas de hasta 29 km/h. Por la noche el cielo estará cubierto, con una mínima de 8 grados y una máxima de 10. Habrá viento intenso, con ráfagas de hasta 61 km/h.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronostica en la Cordillera tiempo “inestable con neviscas, paulatino mejoramiento. Algunas neviscas en ciudades y meseta. Períodos soleados y fríos. En los valles y costa soleado con aire frío del sudoeste. Tiempo bueno en el comienzo de la semana con heladas. Templado el martes. Miércoles y jueves lluvias y nevadas especialmente en zona andina y lagos. Débiles en alto Neuquén. Inestable con viento en la región”.