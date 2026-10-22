La convocatoria fue lanzada por un hostal de la capital de Tierra del Fuego , que ofrece alojamiento a cambio de determinadas tareas. Cómo postularse.

Un hostel de Ushuaia busca voluntarios para vivir gratis y colaborar 30 horas por semana, con el desayuno incluido

Mudarse a Ushuaia y no pagar alojamiento es posible, aunque requiere cumplir ciertos requisitos. Un hostal de la capital de Tierra del Fuego publicó una convocatoria para sumar voluntarios que estén dispuestos a colaborar durante 30 horas semanales a cambio de hospedaje gratuito y desayuno incluido . Además, se incluye un día libre a la semana .

Se trata de una propuesta ideal para aquellos que, con una billetera más ajustada, buscan un cambio de aire y conocer cómo es la vida en una de las ciudades más australes del mundo. Si bien se evita uno de los principales gastos, como lo es la estadía, los costos de los pasajes, los traslados y otros consumos quedan a cargo de cada aspirante elegido.

La convocatoria, publicada en Worldpackers , contempla una carga de trabajo de 30 horas semanales a cambio de alojamiento y desayuno, entre los beneficios ofrecidos. Cabe aclarar que no se ofrece una habitación privada ni pensión completa. Los voluntarios dispondrán de una cama en una habitación compartida , acceso a una cocina equipada, lavandería e internet de alta velocidad.

La iniciativa incluye un día libre por semana. Aunque ese tiempo permite organizar paseos o descansar, los participantes deberán administrar sus horarios para aprovecharlo, ya que las 30 horas de colaboración se distribuyen en seis jornadas semanales de cinco horas cada una, con turnos asignados según las necesidades del hostel y la disponibilidad de los participantes.

También se ofrecen descuentos en excursiones y actividades turísticas, una ventaja para quienes quieran conocer los principales atractivos de Ushuaia sin afrontar el precio completo de todas las experiencias.

Qué gastos no están cubiertos

Entre los gastos que no están incluidos aparecen los siguientes:

Pasajes : cada voluntario debe cubrir el costo del viaje hasta Ushuaia, ya sea por vía aérea o terrestre.

: cada voluntario debe cubrir el costo del viaje hasta Ushuaia, ya sea por vía aérea o terrestre. Transporte interno: los traslados dentro de la ciudad y hacia los atractivos turísticos corren por cuenta de cada participante.

Seguro de viaje : es otro de los costos que deben contemplarse antes de confirmar la experiencia.

: es otro de los costos que deben contemplarse antes de confirmar la experiencia. Comidas adicionales: el desayuno está incluido, pero los voluntarios deben consultar las condiciones de las demás comidas y prever un presupuesto para almuerzos y cenas.

el desayuno está incluido, pero los voluntarios deben consultar las condiciones de las demás comidas y prever un presupuesto para almuerzos y cenas. Excursiones: los descuentos pueden ayudar a reducir los gastos, aunque no significan que todas las actividades sean gratuitas.

Qué tareas deben realizar los voluntarios durante 30 horas semanales

Los trabajos que se solicitan están relacionados con el funcionamiento cotidiano del alojamiento y con la atención de las necesidades de sus huéspedes. Entre ellos se encuentran:

Recibir y atender a los huéspedes.

Colaborar con los procesos de check-in y check-out.

Gestionar reservas y responder consultas.

Compartir recomendaciones sobre la ciudad.

Antes de postularse, un aspecto relevante es conocer si se requiere experiencia previa, determinadas habilidades o conocimientos de idiomas.

Cuáles son los requisitos para postularse

La propuesta está dirigida a personas que tengan ganas de viajar, colaborar en un entorno turístico y relacionarse con huéspedes de distintas nacionalidades. De acuerdo con la publicación de Worldpackers, se solicita tener entre 18 y 50 años y contar con un nivel intermedio de inglés y español.

Si bien la convocatoria está orientada a viajeros individuales, también acepta parejas o dúos de postulantes. La estadía mínima indicada es de dos semanas, con posibilidad de extenderla según las condiciones acordadas con el anfitrión.

Las personas interesadas pueden iniciar el proceso mediante la plataforma de Worldpackers. Para hacerlo, deben ingresar al sitio (haciendo clic en este enlace), crear un perfil de viajero y revisar la descripción completa de la experiencia. Después, corresponde enviar una solicitud al anfitrión y esperar su respuesta.

Es recomendable presentar información clara sobre la disponibilidad para viajar, el período durante el cual se podría permanecer en Ushuaia y las habilidades que cada postulante puede aportar. Antes de confirmar el viaje, también conviene consultar las fechas concretas de ingreso y salida, los horarios de colaboración, las condiciones de la habitación compartida y cualquier gasto adicional que pudiera surgir.