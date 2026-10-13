Vivir entre viñedos: buscan voluntarios para trabajar con alojamiento y comida incluidos

La propuesta es para personas a partir de los 23 años. Cuáles son las condiciones y cómo postularse.

La convocatoria en Angaco ofrece alojamiento y comida a cambio de ayuda en una finca, con una estadía mínima de dos semanas (Foto: Adobe Stock)

El deseo de poder viajar un tiempo para desconectarse de la rutina y además conocer parte de nuestro país, es el deseo de muchos. Y en el último tiempo se ha puesto de moda la posibilidad de hacer un trabajo de voluntariado a cambio de comida y vivienda gratis. Una de las propuestas ofrece combinar el trabajo entre viñedos y cultivos.

El ofrecimiento incluye desayuno, almuerzo y cena, aunque los viajeros deben preparar sus alimentos. Por otro lado, se pide compromiso con las tareas acordadas y se establecen normas de convivencia que los interesados deben conocer antes de confirmar el viaje.

Se trata de la finca vitivinícola de Angaco, en San Juan, que busca voluntarios para colaborar en tareas rurales, mantenimiento y proyectos artesanales a cambio de alojamiento y comida. La estadía mínima es de dos semanas.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La propuesta está publicada en Workaway y combina el trabajo entre viñedos y cultivos de estación con un proyecto de turismo rural. Los participantes se integran a la actividad cotidiana del establecimiento y reciben orientación de la anfitriona y del encargado de campo.

La ayuda requerida para los voluntarios abarca trabajos en los viñedos y las chacras de estación, jardinería, carpintería y construcción. También se busca colaboración para cuidar las plantas, reparar instalaciones y acondicionar los espacios vinculados con la hospitalidad y la recepción de visitantes.

Pero además hay lugar para propuestas creativas: artesanías, decoración y otras ideas que los propios voluntarios quieran desarrollar. La dueña participa de esas actividades y también se ocupa de la administración y la logística del predio.

Las labores agrícolas se realizan con la guía de un encargado que lleva más de diez años en el establecimiento. En los meses de mayor actividad se incorporan trabajadores de temporada, mientras que los viajeros pueden aprender sobre la vid y otros cultivos.

Cómo es el alojamiento y qué incluye la estadía

La propietaria está acondicionando una casa para convertirla en un hostel rural. El alojamiento previsto es en habitaciones compartidas y el anuncio menciona la posibilidad de preparar una habitación privada, una alternativa que debe consultarse antes de viajar.

También se puede acampar con carpa propia y hay un sector con electricidad para quienes lleguen en autocaravana. El perfil indica que se reciben familias y que hay animales en la finca.

El acceso a internet es limitado, un dato a considerar para quienes necesiten trabajar o estudiar a distancia. Para los momentos libres, la anfitriona informa que existen servicios de colectivo en la zona para trasladarse a otros lugares y recorrer los atractivos de la provincia.

Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo

Se aceptan personas a partir de los 23 años y se exige una estadía de al menos 14 días. Las reglas del lugar prohíben las drogas y el consumo excesivo de alcohol. La anfitriona habla español y tiene un nivel intermedio de inglés.

Los interesados deben crear un perfil en Workaway y escribir a la anfitriona desde el anuncio de los viñedos de Angaco. En ese intercambio conviene indicar fechas disponibles, experiencia o habilidades y duración prevista del viaje, además de consultar si hay lugar para esa estadía.

El aviso no fija una carga horaria precisa. Los días de colaboración, los horarios y la distribución de las tareas deben acordarse con la anfitriona, junto con las condiciones concretas del alojamiento.

Para contactar a los anfitriones, Workaway exige una membresía paga, válida por un año. La cuenta individual parte de 59 dólares y la de parejas o amigos, de 69 dólares. Ese gasto corresponde al uso de la plataforma y se suma al presupuesto del viaje, aunque la finca ofrezca alojamiento y alimentación a cambio de colaboración.