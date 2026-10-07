Vivir en la Patagonia con alojamiento gratis: buscan voluntarios para trabajar 20 horas por semana

La propuesta contempla tres días libres para recorrer la zona o descansar. Cuáles son los requisitos para postularse.

La posibilidad de disfrutar de días al aire libre en la naturaleza se ha convertido en una verdadero anhelo para muchas personas. El poder combinar trabajo y ese disfrute es casi una oportunidad que nadie quiere desaprovechar.

En los últimos días, una convocatoria para voluntarios que quieran vivir en la Patagonia con alojamiento gratuito, se ha vuelto en una opción más que tentadora. La propuesta contempla 20 horas de colaboración semanal y contempla tres días libres para recorrer la zona o descansar.

La búsqueda pertenece a Chacra Kremen, un establecimiento que reúne alojamiento turístico, producción y proyectos de construcción y mantenimiento.

Las tareas cambian según la época del año y las necesidades del predio. Entre ellas figuran la carpintería y las reparaciones, la limpieza y preparación de espacios exteriores, el mantenimiento de la chacra y la poda.

La inscripción se realiza por Worldpackers, donde el anfitrión publica los requisitos y evalúa las solicitudes. El intercambio está dirigido a personas de entre 20 y 50 años, con interés en las actividades al aire libre y el trabajo manual.

La propuesta se desarrolla en una chacra de montaña de El Bolsón (Foto: Worldpackers)

El beneficio cubre el hospedaje, mientras que los gastos de viaje y la alimentación quedan a cargo de cada participante.

En invierno y primavera, buena parte del trabajo se concentra en la huerta y la jardinería, con tareas de siembra, cosecha y atención del gallinero. La colaboración se extiende a la cocina, los baños, los dormitorios y otras áreas de uso compartido.

El anfitrión busca personas responsables, con iniciativa y disposición para aprender. Además de cumplir las horas acordadas, los participantes deben avisar si no pueden asistir a un turno y respetar las indicaciones de seguridad al utilizar herramientas.

Qué incluye el alojamiento y qué gastos hay que pagar

Las opciones de hospedaje son una cama en una habitación compartida con viajeros, un cuarto para integrantes del equipo o una carpa en el camping. El tipo de alojamiento deberá acordarse con el anfitrión al organizar la estadía.

El establecimiento ofrece cocina equipada, internet de alta velocidad y un espacio para quienes necesiten trabajar a distancia. Cada voluntario debe comprar y administrar sus alimentos, por lo que las comidas no aparecen entre los beneficios incluidos en la convocatoria.

Tampoco están cubiertos los pasajes, el transporte dentro del destino, el seguro de viaje ni la visa, cuando corresponda. A ese presupuesto se suma la membresía paga de Worldpackers, necesaria para enviar postulaciones y contactar a los anfitriones.

Cuáles son los requisitos y cómo postularse

Se admiten personas de 20 a 50 años que viajen solas, en pareja o con un acompañante. El requisito de idioma permite postularse con español fluido o inglés de nivel principiante: basta con cumplir una de esas dos alternativas.

El voluntariado incluye trabajos de jardinería y mantenimiento del predio (Foto: Worldpackers)

La publicación indica una estadía mínima de cuatro semanas y muestra disponibilidad de octubre a marzo. Para participar hay que crear un perfil, completar los datos solicitados y enviar una solicitud al establecimiento. La incorporación depende de la aceptación del anfitrión.

La convivencia exige mantener limpios los espacios comunes, cuidar las herramientas y respetar los horarios de descanso. También está previsto el silencio nocturno desde las 23 y la obligación de acordar cualquier visita. Los incumplimientos reiterados pueden terminar con la salida del voluntariado.

Antes de confirmar el viaje, los interesados pueden conversar con el anfitrión para precisar fechas, distribución de las tareas y alojamiento disponible. También tienen acceso a las reseñas de viajeros que ya colaboraron en el lugar.