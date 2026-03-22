Caso $LIBRA: salen a la luz nuevos videos que prueban el vínculo entre Javier Milei y Mauricio Novelli

El material hallado en el teléfono revela que el presidente promocionaba la firma vinculada al principal imputado por la estafa de la criptomoneda.

Las filtraciones del celular de Mauricio Novelli continúan y permiten reconstruir en el tiempo la relación comercial y personal que mantuvo con Javier Milei , en el marco de la causa por la presunta estafa vinculada al token $LIBRA .

En este sentido, el portal Ámbito publicó este domingo dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él . Video que termina con ambos a los abrazos.

Los reveladores documentos audiovisuales fueron hallados en el celular de Novelli. Javier Milei durante años promocionó la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales. Por esta promoción habría recibido un ingreso regular.

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Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Hasta el momento se sabía que las clases que Milei dictaba para la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero estos nuevos videos prueban que también hubo encuentros presenciales.

En total el material que se pudo extraer del celular de Novelli es el equivalente a cuatro terabytes. Por esto, cabe especular con que son muchas las revelaciones que tendrán lugar en las próximas semanas y que todas ellas estarán marcadas por el cada vez más sólido vínculo comercial entre Novelli y los Milei, los beneficios a los que habría accedido el trader y los presuntos pagos que habría percibido el actual Presidente en el marco de los cursos y la promoción de los proyectos de NW.

Javier Milei. Mauricio Novelli.

En ese sentido, los múltiples videos, mensajes de voz y de texto que se conocieron en las últimas semanas llevaron a los investigadores que asesoran a la querella a reforzar la idea de que el vínculo entre los hermanos Milei y Novelli en realidad configuraba “una unidad de negocios que excede el caso del token $LIBRA”.

Para la comisión investigadora, la promoción de la $LIBRA fue una "operación planificada"

La semana pasasa, la comisión investigadora del caso $LIBRA, investigada por el diputado radical Maximiliano Ferraro, reveló algunos detalles del informe que realizaron sobre las pruebas que relacionan al presidente Javier Milei y su papel en la gestación, lanzamiento y colapso de esta criptomoneda.

Desde el Congreso, Ferraro reveló ante la prensa que "el lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente, fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación".

milei novelli "El presidente mintió": las pruebas del presunto acuerdo millonario por $LIBRA con Javier Milei.

"El presidente intentó instalar la idea de que todo había sido un error, un episodio aislado y que él no estaba pormenorizado en lo que estaba sucediendo ese 14 de febrero", sostuvo Ferraro.

"Es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, muy marginales, y el entorno cercano del Presidente", lanzó.