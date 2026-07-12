Testimonio exclusivo de la amiga de Luciana Muñoz: la vio un día antes de su desaparición

Después de dos años, habló en exclusiva con LM Neuquén la amiga que la vio por última vez. Teme olvidar su voz y pide que la sociedad no deje de difundir su búsqueda.

Durante casi dos años, L. eligió apartarse de la escena pública. No porque hubiera dejado de buscar a su mejor amiga, Luciana Muñoz Aguerre , sino porque entendió que debía resguardar su identidad en un caso atravesado por un delito tan grave como la trata de personas.

Al comienzo de la búsqueda, L. fue una de las voces que acompañó a la familia en el reclamo para que la Justicia provincial buscara a Luciana y diera respuestas. Recorrió junto a Lila los últimos lugares donde había estado su amiga , habló con personas de su entorno y participó de las primeras movilizaciones a cara descubierta.

Con el paso del tiempo, mientras la familia acusaba a la provincia de dilaciones e irregularidades, decidió dejar de exponerse públicamente. Cuando la causa pasó a la Justicia Federal, esa decisión cobró sentido: su testimonio se convirtió en una pieza clave para la investigación que encabeza la fiscal federal Ángela Cecilia Pagano Mata sobre la desaparición de Luciana.

Por primera vez desde hace dos años, L. decidió hablar en exclusiva con LM Neuquén y en el documental audiovisual que acompaña esta nota, donde aparece de espaldas y no revela su nombre para proteger su identidad.

Quiere que la búsqueda de Luciana no se apague: "Me gustaría decirle a la gente que no deje de difundir su foto, por más que haya pasado mucho tiempo. Ella merece que se siga viralizando para que la sigan buscando. Merece ser encontrada, merece verdad, merece justicia y merece que las personas que le hicieron esto paguen, que no quede impune, porque ya pasaron 2 años, es mucho tiempo”.

“Pasamos a ser hermanas”

L. conoció a Luciana en 2016 cuando eran adolescentes, en el barrio Gran Neuquén. “No fuimos amigas enseguida, fuimos conociéndonos y a través de que iban pasando los años nos empezamos a hacer bien unidas y pasamos a ser hermanas".

Un viaje terminó de sellar ese vínculo que tantos años después sigue fuerte y sincero. "En el 2017 nos fuimos juntas a Las Grutas. Yo la invité y la llevé a conocer el mar. A partir de ese viaje nos hicimos muy amigas. Después ya estuvo viviendo un tiempo conmigo y conoció a toda mi familia. La adoptaron como una hija más".

Para contar qué cosas extraña de Luciana, L. empieza por un gesto que también recuerdan su mamá, su abuela y hasta la ex directora de la escuela: "Tiene su risa... porque ella era una persona muy simpática, muy amorosa. Yo todos los días la pienso y la extraño mucho".

Cuando le pregunté qué cosas le enseñó Luciana, remarcó una enseñanza para toda su vida: "Ella me enseñó la valentía y entre las dos aprendimos lo que es la lealtad de una compañera, de una amiga. Nos defendíamos mutuamente. Era una relación muy linda que teníamos, podíamos confiar una en la otra".

"¿Quién nos hizo esto?"

Desde el 13 de julio de 2024, esas imágenes conviven con preguntas que todavía no encuentran respuesta. "Todas las noches me pregunto qué pasó con ella. ¿Quién nos hizo esto? ¿Quién nos separó? Me pregunto qué puedo hacer para encontrarla", dice L. a quien no le es sencillo hablar de Luciana sin incomodar a la gente que no sabe qué decirle o hacer.

A partir de la desaparición de Luciana a los 20 años y la falta de respuestas estatales, los miedos de distintos grosores comenzaron a convivir en L. "Con el pasar del tiempo me da miedo olvidarme de su voz, olvidarme de su olor. No verla más es lo que más duele, el pensar de que quizás no la voy a volver a ver”.

"A partir de que ella desapareció, se vive una nostalgia y se vive un miedo constante de andar en la calle y de no saber si te puede pasar algo en la esquina de tu casa o a la vuelta del barrio”, dice. Dos semanas después, sufrió un robo en su casa y un ataque en la calle donde un hombre la manoseó.

“Hay muchas Lucianas”, sostienen desde las organizaciones, haciendo referencia a un dato alarmante. Entre 2015 y 2024 se registraron en Argentina 100.268 denuncias por personas desaparecidas o extraviadas. En Neuquén el promedio anual es de unas 650. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas advierte además que, cuando las desapariciones están vinculadas o tipificadas como trata con fines de explotación sexual, más del 85% de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Maria Isabel sanchez

Una promesa a Luciana Muñoz

¿A qué huele Luciana? La descripción del olor aquel 12 de julio cuando se vieron por última vez está acompañada de un gesto inolvidable: “Recuerdo que el último día que estuve con ella nos íbamos a ver al día siguiente y ella me dice: 'Igual un abrazo'. Y me abrazó y me dio un abrazo tan lindo”.

“Era como que sabíamos que no nos íbamos a ver más. Me quedé con ese olor de su perfume y lo tengo cada vez que pienso en ella. Me da ese miedo de perder eso, de no acordarme de su voz", dice. Sin embargo, asegura que nunca perdió la esperanza. "Eso duele mucho, pero sigo firme en su búsqueda y todavía tengo fe de que ella pueda aparecer”.

"Yo tengo mucha incertidumbre, el no saber qué pasó, el no saber si ella está o no está. También es un peso muy grande para mí el no poder dejarla ir porque yo no sé si está en vida o no está en vida”, dice y explica qué significa esa carga: "Yo siento esa mochila de que si yo la dejo ir, le estoy fallando".

Sebastián Fariña Petersen

Si pudiera volver a verla, sabe exactamente qué le diría. "Me gustaría que ella sepa que yo desde el día uno estoy para ella, que nunca le fallé. Siempre leal a sus espaldas y yo creo que ella esperaría eso de mí también: que yo no le fallé y que yo la busqué hasta encontrarla”. Se lo diría en la plaza donde siempre compartían charlas juntas, aquella por la que pasa con frecuencia pero no se queda.

La frase que resume estos dos años llega casi al final de la entrevista. "No puedo dejarla ir porque... ¿y si ella está esperando que yo la encuentre? Sabe que yo soy su amiga y que la voy a buscar hasta lo último". L. habla de insistencia, de lealtad y el amor de amigas.

Antes de despedirse, vuelve al motivo por el que rompió el silencio: “Hay gente que no ha hablado porque tienen miedo, pero el silencio es más doloroso porque uno, sin saber, no sabe por dónde empezar, qué creer, qué pensar”.

Como último pedido, L. indicó que quienes lean la nota o vean el documental, se pongan una mano en el corazón y hagan la siguiente reflexión: “Luciana era una hija, Luciana era una nieta, una persona, no puede desaparecer y que los culpables queden libres como si nada, entonces si alguien tiene alguna información, así sea lo más mínimo, que lo aporten”.