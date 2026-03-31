Se conoció el verdadero motivo del viaje relámpago de Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi se encuentra acorralado por las disputas legales que mantiene con Wanda Nara . Y, por si fuera poco, ahora se le suma un nuevo conflicto, pero esta vez más relacionado a su carrera futbolística.

Todo parte desde una tajante determinación que tomó el Galatasaray, el club turco en el que se encuentra jugando el delantero argentino. La información fue revelada en el ciclo digital Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen dialogó con la cronista Naiara Vecchio y expuso detalles de la interna que atraviesa el futbolista en Europa.

Según explicó la periodista, el club habría decidido quitarle a Mauro Icardi uno de los beneficios más exclusivos que tenía el jugador desde su llegada a Turquía: los vuelos privados financiados por la institución. “Esta vez Mauro y la China se fueron en un vuelo de línea… el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara”, aseguró Vecchio durante la entrevista.

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“A mí me dicen que él tenía previsto irse el viernes a la noche porque ya tenía pasaje y tuvo que sacar otro pasaje y dejar abierto el anterior para otro momento. Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club”, agregó la comunicadora. El beneficio formaba parte de un acuerdo alcanzado en el inicio de su etapa en el fútbol turco. “Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”, detalló Vecchio, dejando entrever que la decisión responde a una revisión general de condiciones contractuales.

El asqueroso gesto que habría tenido Mauro Icardi con sus hijas, según Wanda Nara

La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras realizar fuertes acusaciones contra su expareja, el futbolista Mauro Icardi. Según relató, el delantero habría protagonizado situaciones controvertidas durante su estadía en Nordelta junto a sus hijas. Las declaraciones se dieron en medio de un contexto de tensión familiar.

En diálogo con la panelista Yanina Latorre, la cara de Masterchef Celebrity aseguró que fue alertada por una de sus hijas sobre hechos que le generaron preocupación. “Me dijeron que les dieron de comer pescados de la laguna y hasta una nutria”, afirmó. Además, denunció que el jugador habría tomado decisiones sin su consentimiento en relación al cuidado de las niñas.

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Entre los cuestionamientos, también sostuvo que el delantero del Galatasaray no estaría cumpliendo con ciertas rutinas habituales. Según su versión, el futbolista no llevó a las niñas al colegio y habría autorizado vacunaciones sin consultarle previamente. Estas afirmaciones se suman a una serie de episodios que, según la modelo, evidencian diferencias en la crianza compartida.

La presentadora también mencionó otras situaciones que le habrían relatado sus hijas. Al mismo tiempo, indicó que fueron llevadas a un santuario a rezar y que debieron esperar durante un tiempo prolongado dentro de un vehículo. En ese contexto, vinculó la escena con la presencia de la China Suárez, quien, según trascendió, se encontraba en una sesión de masajes.