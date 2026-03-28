Horror: el asqueroso gesto que habría tenido Mauro Icardi con sus hijas, según Wanda Nara

La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras realizar fuertes acusaciones contra su expareja, el futbolista Mauro Icardi . Según relató, el delantero habría protagonizado situaciones controvertidas durante su estadía en Nordelta junto a sus hijas. Las declaraciones se dieron en medio de un contexto de tensión familiar.

En diálogo con la panelista Yanina Latorre, la cara de Masterchef Celebrity aseguró que fue alertada por una de sus hijas sobre hechos que le generaron preocupación. “Me dijeron que les dieron de comer pescados de la laguna y hasta una nutria ”, afirmó. Además, denunció que el jugador habría tomado decisiones sin su consentimiento en relación al cuidado de las niñas.

Entre los cuestionamientos, también sostuvo que el delantero del Galatasaray no estaría cumpliendo con ciertas rutinas habituales. Según su versión, el futbolista no llevó a las niñas al colegio y habría autorizado vacunaciones sin consultarle previamente. Estas afirmaciones se suman a una serie de episodios que, según la modelo, evidencian diferencias en la crianza compartida.

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La presentadora también mencionó otras situaciones que le habrían relatado sus hijas. Al mismo tiempo, indicó que fueron llevadas a un santuario a rezar y que debieron esperar durante un tiempo prolongado dentro de un vehículo. En ese contexto, vinculó la escena con la presencia de la China Suárez, quien, según trascendió, se encontraba en una sesión de masajes.

Hasta el momento, el ex artillero de la Selección Argentina no realizó declaraciones públicas sobre estas acusaciones, aunque en redes sociales circulan versiones sobre un posible descargo. El ex Inter de Milán se encuentra en el país de manera temporal antes de regresar a Estambul, donde continúa su carrera profesional. La situación mantiene en expectativa a sus seguidores y al entorno mediático.

Qué se resolvió tras un acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En paralelo, se conocieron detalles sobre el acuerdo entre ambas partes respecto al cuidado de las hijas. La abogada Ana Rosenfeld confirmó que las niñas pasarán unos días con su padre, en el marco de un entendimiento entre los adultos. “Se resolvió de común acuerdo en las presentaciones realizadas”, explicó, intentando llevar calma frente a la exposición mediática.

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Por su parte, el periodista Santiago Sposato indicó que Wanda había pedido que el reencuentro se desarrollara en un clima de tranquilidad. Según detalló, la empresaria buscó evitar conflictos adicionales en medio de procesos judiciales en curso. La intención, remarcó, es preservar el bienestar de las menores.