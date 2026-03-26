¿Cuál es el nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

La conductora de Masterchef y el futbolista argentino volvieron a enfrentarse por un curioso motivo.

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo judicial en las últimas horas, luego de que la justicia rechazara el pedido de educación a distancia para sus hijas. Esta decisión reavivó la polémica por el cumplimiento del régimen familiar.

El conflicto escaló a otro nivel luego de la difusión de imágenes que muestran a las niñas de paseo en Nordelta junto a Eugenia “La China” Suárez, en horario escolar.

La resolución judicial había autorizado al futbolista a pasar un día más con sus hijas en la Argentina, pero establecía que debían retomar sus actividades habituales.

Sin embargo, la polémica renació cuando las menores no asistieron al colegio y fueron vistas en un centro comercial, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las rutinas acordadas.

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La palabra de Yanina Latorre

El tema tomó mayor repercusión tras las publicaciones en Instagram de la conductora Yanina Latorre, quien aseguró que la justicia fue contundente al rechazar el “home school”. Según indicó en su cuenta personal, el juez consideró que el pedido de Icardi “carece de sustento judicial y pedagógico”, al no existir acuerdo entre los padres ni autorización del establecimiento educativo.

Además, trascendió que el magistrado habría fijado una multa de 50 millones de pesos por cada inasistencia a actividades obligatorias como el colegio o tratamientos médicos, lo que agrava aún más el escenario legal del futbolista.

Desde el entorno de Wanda Nara, aseguraron que el eje del conflicto pasa por la preocupación por la escolaridad y las rutinas de sus hijas, ya que se acumularían numerosas faltas durante los períodos en los que permanecen con su padre.

Incluso, la abogada Ana Rosenfeld remarcó que la extensión del régimen no implica modificar aspectos esenciales como la asistencia a clases.

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En paralelo, surgieron nuevos puntos de tensión entre ambos famosos. Entre ellos, la denuncia de una supuesta vacunación de una de las niñas sin el consentimiento materno, lo que habría generado malestar en la menor y profundizado el conflicto entre las partes.

Mientras la causa continúa en manos de la justicia, el caso vuelve a poner en el centro del debate el interés superior de las menores, en medio de un escenario de alta exposición mediática y crecientes diferencias entre ambos padres.