Cuándo es la gran final de MasterChef Celebrity

El reality que conduce Wanda Nara llegó a las etapas finales. Cuándo y quiénes son los finalistas.

MasterChef Celebrity ya tiene a sus semifinalistas. El certamen de cocinas más famoso del país transita los últimos programas y este domingo se conocieron los cuatro nombres que se disputarán el titulo de la competencia.

Tras la eliminación de Emilia Attias , el jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui felicitaron a los cuatro famosos semifinalistas de esta edición.

Claudio “Turco” Husaín, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas y Maxi López quedaron en la etapa final del reality de Telefe que conduce Wanda Nara.

Por el momento, se desconoce la fecha de la gran final que fue grabada el pasado 20 de febrero, aunque se cree que sea el próximo domingo 22 de marzo.

Embed - El jurado tomó una decisión y definió quiénes son los cuatro semifinalistas - Masterchef Celebrity

Quién gana MasterChef Celebrity

Maxi López fue señalado como el campeón de esta edición desde el comienzo del reality. Sin embargo, según trascendió, no sería el ganador. Dos conocidos influencers pelearían el titulo más importante del certamen de cocinas.

Así lo filtraron en Intrusos (América) donde la panelista Paula Varela deslizó que la producción grabó dos finales y que el día de la emisión de la final saldrá al aire la decisión del jurado. Ahora bien, quiénes son los dos finalistas.

Varela se la jugó y aseguró que el ganador de la edición actual estará entre Sofia “La Reini” Gonet y el influencer Ian Lucas.