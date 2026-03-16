María Becerra fue "arrestada" en pleno Lollapalooza y se hizo viral
Sabrina Carpenter deleitó al público en su presentación en el Lollapalooza tal como se esperaba y dejó distintos momentos icónicos que quedarán en la cabeza de cada una de las personas.
Sabrina Carpenter deleitó al público en su presentación en el Lollapalooza tal como se esperaba y dejó distintos momentos icónicos que quedarán en la cabeza de cada una de las personas que estuvieron presente en el Hipódromo de San Isidro. Uno de los registros más comentados tuvo como protagonista a la cantante María Becerra.
Es que una parte del recital del tour Short n’ Sweet, la cantante juega a concretar "arrestos" luego de elegir a una persona mients suenan las sirenas en el escenario. Con esposas rosas, Carpenter eligió a la cantante Becerra en medio de la fascinación de los fanáticos que prendieron sus celulares y registraron el momento a través de sus cámaras,
. “¿Maria? Maria. Oh, so bonita”, dijo tras elegir a la cantante. Luego le preguntó de qué nacionalidad es a lo que respondió sacándose la campera que tenía puesta para mostrar un vestido con los colores de Argentina para responder sin palabras.
Al revelar que es argentina, preguntó con el fin de enamorar al público: “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”. Luego sumó: “No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más bella de Argentina esta noche?”
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