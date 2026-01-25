Espectáculos La Mañana Gimena Accardi La teoría de Gimena Accardi sobre los "turros": "Te tratan como un verdadero hombre"

La actriz lanzó una premisa que desató debate en las redes sociales: afirmó que los individuos que maltratan son los "abogados de traje".







Gimena Accardi sorprendió a todos los oyentes de Soñé que volaba al confesar abiertamente su atracción por un estereotipo de hombre muy específico. Durante la charla en el canal de streaming Olga, la actriz no dudó en romper con los prejuicios sociales que rodean a ciertas personalidades. “A mí me gustan los turros”, lanzó sin vueltas, desatando un debate inmediato entre sus compañeros de mesa sobre el comportamiento de estos varones.

La postura de Gimena Accardi que sorprendió a sus compañeros Ante las bromas de Homero Pettinato sobre supuestos maltratos o gritos en la puerta de los boliches, la intérprete salió rápidamente en defensa de su postura. Para la expareja de Nicolás Vázquez, existe una confusión generalizada que asocia erróneamente la estética urbana con actitudes negativas que pertenecen a otros estratos sociales. “El que te maltrata es otro tipo de chabón. Es el abogado que viene de traje”, sentenció la ex Casi Ángeles para marcar una clara diferencia conceptual.

La artista insistió en que la caballerosidad y el romanticismo son rasgos muy presentes en el perfil de hombre que a ella le resulta atractivo. Según su experiencia y visión, este tipo de varones suelen ser mucho más dulces y atentos de lo que la gente suele imaginar. “El turro te trata como una princesa. El turro te trata como un verdadero hombre sabe tratar”, concluyó la actriz con una seguridad que dejó atónitos a todos.