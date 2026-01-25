La teoría de Gimena Accardi sobre los "turros": "Te tratan como un verdadero hombre"
La actriz lanzó una premisa que desató debate en las redes sociales: afirmó que los individuos que maltratan son los "abogados de traje".
Gimena Accardi sorprendió a todos los oyentes de Soñé que volaba al confesar abiertamente su atracción por un estereotipo de hombre muy específico. Durante la charla en el canal de streaming Olga, la actriz no dudó en romper con los prejuicios sociales que rodean a ciertas personalidades. “A mí me gustan los turros”, lanzó sin vueltas, desatando un debate inmediato entre sus compañeros de mesa sobre el comportamiento de estos varones.
La postura de Gimena Accardi que sorprendió a sus compañeros
Ante las bromas de Homero Pettinato sobre supuestos maltratos o gritos en la puerta de los boliches, la intérprete salió rápidamente en defensa de su postura. Para la expareja de Nicolás Vázquez, existe una confusión generalizada que asocia erróneamente la estética urbana con actitudes negativas que pertenecen a otros estratos sociales. “El que te maltrata es otro tipo de chabón. Es el abogado que viene de traje”, sentenció la ex Casi Ángeles para marcar una clara diferencia conceptual.
La artista insistió en que la caballerosidad y el romanticismo son rasgos muy presentes en el perfil de hombre que a ella le resulta atractivo. Según su experiencia y visión, este tipo de varones suelen ser mucho más dulces y atentos de lo que la gente suele imaginar. “El turro te trata como una princesa. El turro te trata como un verdadero hombre sabe tratar”, concluyó la actriz con una seguridad que dejó atónitos a todos.
Evitta Luna intentó argumentar que este perfil suele ser controlador a través de los mensajes de texto, pero la protagonista de TILF redobló la apuesta calificándolos como románticos. La intérprete dejó en claro que no se debe juzgar a nadie por su apariencia o por el barrio del cual proviene. Su intervención se volvió viral en cuestión de minutos, generando miles de comentarios a favor y en contra de sus llamativas definiciones.
Accardi despertó un acalorado debate en las redes
Para finalizar, Accardi remarcó que la verdadera toxicidad no tiene un uniforme ni una vestimenta característica, sino que se esconde detrás de cualquier fachada profesional. Al romper con el estigma del "turro", la artista volvió a dejar en claro que su estilo es frontal, sin pelos en la lengua. Aunque le valga cuestionamientos...
Te puede interesar...
Leé más
Escándalo mundial con Marty Supreme, la película del momento que es furor en cines
El video de Marcelo Polino que compromete a Wanda Nara por el "mal olor"
Facundo Arana reveló qué tiene pensado hacer tras su separación de María Susini: "Si es por mí..."
-
TAGS
- Gimena Accardi
- teoría
- hombre
- OLGA
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario