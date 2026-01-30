El posteo de Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de embarazo

El vínculo tan cercano entre Sofía Gala , la actriz e hija de Moria Casán , con Fito Páez , leyenda del rock nacional, había pasado desapercibida hasta que el cantante le dedicó un romántico saludo a la hija de la conductora de La Mañana con Moria, y ahora la pareja ilusionó a todos en medio de los rumores de embarazo.

“No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el próximo 5 de febrero (en Niceto)”, afirmó la actriz antes de que el artista rosarino apareciera en imagen para comer a besos a su novia. Con esas imágenes tan explícitas, ya nadie tiene dudas de que los artistas son pareja en la actualidad.

El chiste fue que, con Fito en la imagen, Sofía bromeó: “No lo voy a decir”. Se trata del primer posteo juntos después de que Moria admitiera que su hija está de novia con el rosarino y que “se aman para toda la vida”.

Lo sugestivo es que el video fue publicado en Instagram en medio de los rumores de embarazo que lanzó Luis Ventura, y de los que Moria Casán se hizo eco desconociendo si volvería a ser abuela. De momento, ninguno de los involucrados se animó a decir nada ni a desmentir al periodista.

El gesto de Fito Páez que confirmaría el romance con Sofía Gala

Un saludo de cumpleaños avivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala. Todo comenzó cuando el cantante usó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños 39 de la hija de Moria Casán. El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente se instaló la fuerte versión de que ambos están viviendo un romance por estos días.

“Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el reconocido músico roasarino en un posteo en Instagram que acompañó con una foto junto a la actriz. Ella, por su parte, le respondió con unas tiernas palabras. “Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, dejando bien en claro que son una feliz pareja.

Por el momento, solo hubo intercambio en redes y no se han fotografiado en eventos públicos que confirmen el romance.

Recordemos que la última pareja que se le conoció al artistas de rock fue Eugenia Kolodziej, una actriz argentina de 35 años. Su relación con Fito Páez, de 62 años, comenzó hace más de una década y se caracterizó por un acompañamiento mutuo en sus respectivas carreras. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2025.

Según se contó, en aquel entonces, en LAM, la mudanza de Kolodziej a Madrid habría sido el motivo de la separación. Ella decidió instalarse en España para impulsar su carrera artística. “Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, afirmó Pepe Ochoa, periodista del ciclo de LAM.