Las redes sociales de Fito Páez y Sofía Gala estallaron de comentarios por parte de sus seguidores tras la inesperada publicación que hizo el cantante en referencia a la hija de Moria Casán con motivo de saludarla por su cumpleaños. Lo llamativo de ello fue la forma amorosa que eligió el artista para expresar su saludo.

“¡Feliz cumpleaños, Sofía Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo ”, escribió Fito mientras que la hija de la exvedete respondió con cierto afecto: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. En medio de este intercambio público y una imagen compartida donde se los ve viajando a un destino juntos, la mujer de 39 años se refirió al vínculo que mantienen.

En diálogo con LAM, la hija de Moria desmintió los rumores de relación y contó cómo es el vínculo: “No, no es cierto. Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal”.

Fito Páez y Sofia Gala

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de un vínculo amoroso, respondió: "Si querés saber si estamos en pareja o no, no estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu”.

Cuál es el vínculo real entre Sofía Gala y Fito Páez: qué dijo la actriz

En el fin de semana Fito Páez sorprendió en la redes sociales con un mensaje amoroso que le envió a través de las redes sociales a Sofía Gala, hija de Moria Casán, con motivo de saludarla por su cumpleaños. “¡Feliz cumpleaños, Sofía Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo”, le escribió. Sin espacio a la duda, Sofía sentenció: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

Luego del revuelo mediático que se formó, la exvedete habló en el pase de su programa La mañana con Moria sobre la situación. "No hablo con Sofía. Me ladra", dijo en tono de risas cuando fue consultada sobre lo ocurrido. Luego contó: “Yo estaba en casa cuando mandó un regalo espectacular, divino. Le regaló flores y un aparato especial para mejorar la voz, no sé bien cómo se llama".

“Lo que puedo decir es que se aman desde hace mucho tiempo”, confesó Moria sobre el vínculo de su hija con Fito. A su vez soltó: “Más allá de si es un crush, algo platónico o un romance, lo cierto es que se aman desde hace mucho tiempo”

En su relato dijo: “Acá todo está ligado a mí. Rodolfo es un caballero absoluto: cómo te recibe, cómo te agasaja, el buen gusto que tiene y el billete que pone”. Para cerrar soltó: "A mí me encantaría como hombre para mi hija. Siento que él protege a mi hija”.