Pronóstico en Las Grutas: ¿cómo estará el tiempo el fin de semana en la playa?

El Servicio Meteorológico Nacional y la AIC anticipan días con temperaturas variables en la costa rionegrina.

Un fin de semana con pronóstico cambiante en Las Grutas

El cierre del primer mes del año se vive con gran expectativa en la villa balnearia y miles de turistas buscan conocer el pronóstico en Las Grutas para planificar sus jornadas frente al mar. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Jurisdiccional de las Cuencas (AIC) , se espera un fin de semana con condiciones climáticas cambiantes que obligarán a estar atentos al viento y la nubosidad.

Para quienes ya disfrutan de las playas rionegrinas, las temperaturas seguirán siendo agradables, aunque con algunos matices a partir del sábado.

La afluencia de visitantes se mantiene alta y el clima será un factor determinante para las actividades náuticas y recreativas en las diferentes bajadas de la villa.

El tiempo en Las Grutas para este viernes

Para este viernes 30 de enero, el reporte meteorológico indica una jornada de intenso calor. Se espera que la temperatura máxima alcance los 29°C, con un cielo mayormente despejado durante gran parte del día. Es el escenario ideal para aprovechar las mareas y disfrutar del agua cálida que caracteriza a la región.

las grutas playa

Sin embargo, duante gran parte del día, el viento del sector Norte comenzará a ganar intensidad. Se prevén ráfagas que podrían oscilar en los 50 kilómetros por hora, lo que podría generar un ambiente un tanto molesto para quienes decidan permanecer en la arena hasta tarde.

Sábado con tormentas aisladas

El sábado 31 de enero marcará un ascenso en la temperatura máxima, que se ubicará en torno a los 35°C. Según la placa del SMN, el cielo presentará una nubosidad en aumento. Probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde noche.

El viento rotará hacia el este. Este fenómeno suele aportar una mayor humedad y una brisa marina que refresca el ambiente costero hacia el atardecer.

¿Qué pasará el domingo en la villa balnearia?

El domingo 1 de febrero, dando inicio al segundo mes de la temporada, el tiempo en Las Grutas mostrará una mañana ventosa y algo inestable.

playa las grutas (1) Las Grutas, uno de los destinos más elegidos de país.

El viento continuará predominando del sector Este, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, y habrá probabilidades de lluvias aisladas.

Por la tarde noche, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima que podría rondar los 24°C.

Para el inicio de la semana entrante, los modelos meteorológicos sugieren que las temperaturas volverán a subir paulatinamente, manteniendo la tendencia de un verano con registros térmicos muy positivos para el turismo regional.