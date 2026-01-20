"Mi hijo no merecía esto": cómo sigue la investigación del joven que fue a buscar trabajo y apareció muerto en Comodoro

La familia reclama respuestas y cuestiona demoras en los primeros días de búsqueda. Cuáles son las pistas que espera la Justicia. Todavía no hay detenidos.

A diez días de la desaparición y con la ciudad todavía atravesada por una seguidilla de hechos policiales, Comodoro Rivadavia quedó conmocionado este lunes ante la noticia que nadie quería confirmar: la aparición del cuerpo sin vida de Diego Serón.

Se trata del joven de 28 años que había salido de su casa el pasado 7 de enero para ir a una entrevista laboral y nunca regresó.

Ahora, con el cuerpo hallado en una zona compleja del cerro Chenque, la causa entra en una etapa determinante. La pregunta ya no es dónde estaba, sino qué pasó en sus últimas horas y cómo llegó hasta ese lugar.

El dato clave que falta: qué dirá la autopsia y qué pericias siguen

Los investigadores esperan el resultado de la autopsia para avanzar con definiciones. La evaluación forense, junto con pericias complementarias, permitirá establecer la causa de muerte y determinar si se trató de un accidente o si hay indicios de un delito. Fuentes del caso señalaron que el cuerpo presentaba un estado de descomposición compatible con los días transcurridos, lo que vuelve aún más importante el informe definitivo.

Mientras tanto, la línea de trabajo sigue con el análisis de los movimientos previos: revisión de cámaras, rastrillajes y reconstrucción del recorrido desde el momento en que salió del barrio Las Flores.

Diego Serón comodoro rivadavia

Cómo se produjo el hallazgo

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso, el hallazgo fue realizado por personal de la División de Búsqueda de Personas, en el marco de un operativo que incluyó el uso de drones para el relevamiento aéreo de zonas de difícil acceso. Las imágenes obtenidas permitieron detectar el cuerpo en un sector al que no se había podido llegar previamente de manera directa.

Por el momento, no está confirmado si una pista concreta condujo a los investigadores hasta ese punto o si se trató de una tarea de rastrillaje planificada, como parte del operativo general que se venía desarrollando desde la denuncia de desaparición.

El cuerpo fue encontrado en Rincón del Diablo, un sector de difícil acceso ubicado al sur de Comodoro, a pocos metros del Camino Centenario, la traza que bordea el cerro Chenque y conecta la zona sur con la norte. Es un recorrido conocido por sus vistas panorámicas, muy transitado por automovilistas y también por personas que hacen actividad física, pero con pendientes y sectores rocosos que complican el ingreso a determinados puntos.

Diego Serón Joven Asesinado Comodoro Rivadavia

“Mi hijo no merecía esto”: el reclamo de la madre del joven muerto

Con la confirmación del hallazgo, el dolor de la familia se transformó también en reclamo. Verónica Pérez, madre de Diego, habló públicamente y sostuvo que durante los días de búsqueda recibieron pocas precisiones. “Todavía no lo entiendo, no caigo”, expresó, y cuestionó el trabajo policial en los primeros días.

“Todos estos días estuve preguntando y siempre me decían que no había novedades”, señaló la mujer, visiblemente conmocionada, en diálogo con Crónica, al pie del cerro donde fue encontrado el joven.

“Las cámaras las buscó el padre, porque la policía no investigó”, afirmó, y remarcó que fue la familia la que impulsó gran parte de las acciones iniciales para reconstruir los últimos movimientos de Diego.

“Mi hijo no andaba en el ambiente delictivo, no compraba droga ni tenía problemas con nadie. Era un pibe bueno”, sostuvo, entre lágrimas. “No merecía esto”, repitió.