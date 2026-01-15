Giro en el crimen de Valeria Schwab: el misterioso lugar donde apareció el celular de la mujer

El dispositivo fue encontrado a 200 metros de donde estaba el cuerpo. La familia advierte por los peligros en los túneles pluviales de la Ruta 3.

El viento que suele barrer la costanera de Comodoro Rivadavia no alcanzó para disipar la conmoción y la bronca que quedó instalada en la ciudad desde el hallazgo del cuerpo de Valeria Schwab , la vecina de 38 años que salió a caminar y que ahora su muerte es investigada como una “muerte violenta forzada” , según confirmó el fiscal del caso.

En las últimas horas, la causa sumó un dato clave: apareció el celular de la mujer, un elemento que no había sido encontrado durante las primeras tareas en el lugar donde se descubrió el cuerpo . El dispositivo será peritado para reconstruir las últimas comunicaciones y movimientos.

La novedad se conoció en paralelo a un reclamo que volvió a ocupar el centro de la escena: familiares y vecinos apuntaron a la zona de túneles y pluviales ubicados debajo de la Ruta 3 , donde suelen refugiarse personas en situación de calle, y pidieron mayor presencia preventiva en ese sector del paseo costero .

El sorprendente lugar donde apareció el celular

El dato fue confirmado por Jessica Schwab, hermana de la víctima, durante la movilización que se realizó en el centro de Comodoro. Según relató, el teléfono “estaba al lado de la Renault, justo en el carril de enfrente”, en un punto que, de acuerdo con esa referencia, quedaría del otro lado de la ruta y a unos 200 metros de donde fue hallado el cuerpo.

En la misma línea, el fiscal Marcelo Cretton ya había explicado que en el sector trabajó Criminalística con un relevamiento minucioso y que se hallaron elementos pertenecientes a la víctima, pero que había un faltante considerado central: el celular con el que Valeria subido una foto a Instagram justo antes de su desaparición.

muerta comodoro Valeria Schwab tenia 39 años y había desaparecido el martes a la noche en Comodoro Rivadavia. Foto: El Comodorense.

Ahora, el dispositivo pasará a manos de peritos para intentar establecer horarios, trayectos, mensajes, llamadas y cualquier dato que permita precisar qué ocurrió. Hasta el momento, no hay detenidos.

En su testimonio, la hermana también volvió sobre un punto que viene repitiéndose desde el primer día: la falta de luz en el lugar. “Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo”, describió, al pedir que se refuercen medidas de prevención en la costanera.

El foco en los pluviales y alcantarillas

El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 4 de la madrugada del miércoles 14 de enero en una zona próxima al sector conocido como Eureka, en cercanías de pluviales bajo la Ruta 3.

Con el correr de las horas, el lugar quedó en el centro del debate por un motivo: vecinos denunciaron que en los túneles bajo la Ruta 3 suele haber gente pernoctando y que se trata de un sector difícil de controlar, especialmente de noche. “Es tierra de nadie”, repiten los vecinos al describir la zona.

Screenshot_14 La familia de la víctima apunta a los pluviales como una zona de "aguantadero".

En ese contexto, Diario Jornada informó que la Policía ya había identificado en los últimos meses a 50 personas vinculadas a esos pluviales bajo la Ruta 3 y en otros desagües de la ciudad, y que tras el hecho se volvió a identificar a personas en situación de calle para buscar pistas sobre lo ocurrido.

Desde la fiscalía, en tanto, señalaron que existe “un abanico de sospechas” y que no se puede descartar ninguna hipótesis mientras avanzan las pericias.