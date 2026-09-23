En Argentina hay unas 2 millones de personas pluriempleadas que trabajan un 16% más que el resto

Se trata de un análisis realizado por la consultora C-P. Es el 11,5% de la masa de trabajadores ocupados. El año pasado el 44 de los pluriempleados trabajó 45 horas semanales.

Unas 2 millones de personas ya tienen que tener dos empleos para que le alcance el dinero.

El fenómeno del p luriempleo en la Argentina alcanzó al 11,5% de lo s trabajadores ocupados en 2025, tras registrar un crecimiento constante en los últimos ocho años. Según estimaciones privada, afecta a unos 2,1 millones de persona.

Más allá de los motivos de este incremento, el foco de preocupación se traslada hacia la sobrecarga horaria: quienes tienen más de un trabajo desempeñan jornadas laborales sensiblemente más extensas que el resto de la población activa.

De acuerdo con un informe elaborado por C-P Consultora sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), las personas pluriempleadas trabajan en promedio 43 horas semanales , lo que representa un 16% más de tiempo dedicado a las tareas laborales que quienes cuentan con un solo puesto de trabajo, cuyo promedio se ubica en 37,5 horas.

Asimismo, el relevamiento revela una marcada sobreocupación laboral: el 44% de los pluriempleados trabaja más de 45 horas por semana, en comparación con el 27% de las personas que poseen una única ocupación.

Al analizar en detalle la carga horaria, surgen brechas sustanciales entre los dos principales perfiles detectados en el mercado de trabajo: el pluriempleo "tradicional" y el "emergente".

En el sector tradicional —integrado por áreas como Educación, Salud y Servicio Doméstico, que representan el 52% de los trabajadores con múltiples empleos—, el promedio se sitúa en 36 horas semanales. Dentro de este grupo, el 56% trabaja menos de 40 horas a la semana y solo el 26% supera el umbral de las 45 horas semanales, respondiendo a la estructuración horaria propia de estas actividades.

Por el contrario, en el pluriempleo de tipo "emergente" —que abarca al 48% restante de los casos y abarca rubros ligados a transformaciones tecnológicas o a la necesidad de compensar la pérdida de ingresos—, la extensión de la jornada es sustancialmente mayor. En este segmento, las personas trabajan en promedio 49 horas a la semana, lo que representa más de un día laboral extra frente a quienes desempeñan un único empleo (39 horas).

Dentro de la categoría emergente, la sobreocupación es el patrón predominante: el 56% de los trabajadores labora más de 45 horas semanales. Además, se registra un nivel crítico de intensidad horaria: el 22% de estos trabajadores destina más de 60 horas a la semana a sus ocupaciones, lo que equivale a jornadas superiores a las 12 horas diarias.

El estudio distingue a su vez dos realidades bien diferenciadas al interior de los empleos emergentes:

"Cuello azul": sectores de menor calificación y menores ingresos relativos (como administración pública, industria y hotelería), donde se trabaja en promedio 50 horas semanales y existe mayor nivel de informalidad.

"Cuello blanco": sectores de alta calificación y educación superior (servicios profesionales, finanzas e informática), con un promedio de 45 horas semanales de trabajo.

El informe concluye que el crecimiento de la sobreocupación horaria, impulsado en un 50% por los sectores de "cuello azul", refleja el fuerte impacto de la crisis de ingresos, que obliga a extender las jornadas para sostener la economía familiar.