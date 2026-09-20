Cambia el viento: por qué la decisión de la FED podría afectar a la Argentina

A diferencia de otros países de la región, para colocar bonos el país debe pagar una tasa mayor a la de los bonos estadounidenses

La primera suba de tasas de la Reserva Federal en más de tres años cambió el escenario financiero global y amenaza con encarecer el regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda.

La Reserva Federal elevó el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos , hasta un rango de 3,75% a 4% , en la primera suba de tasas desde julio de 2023. La decisión fue unánime y respondió a una inflación que en EE.UU. continúa por encima del objetivo del 2% , en un escenario de encarecimiento de la energía y tensiones comerciales.

El primer impacto apareció en el activo que funciona como referencia para casi todo el sistema financiero internacional: los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del título a diez años había superado el 5% antes de la reunión , su máximo desde 2023, y volvió a tocar esa zona después del anuncio.

Impacto en Argentina

Esto golpea a la Argentina porque, a diferencia de otros países de la región, para colocar bonos debe pagar una tasa mayor a la de los bonos estadounidenses. Esta sobretasa, el famoso “riesgo país”, terminó viernes en 524 puntos, su máximo desde el 20 de agosto. El problema para el Tesoro es que, aún si la percepción de riesgo argentino permaneciera estable, una tasa estadounidense más alta elevaría automáticamente el rendimiento exigido para colocar nuevos bonos.

El momento es particularmente sensible porque el programa financiero argentino contempla una normalización progresiva del acceso al crédito privado para enfrentar obligaciones importantes durante 2026 y 2027.

En su última revisión del programa, el FMI proyectó emisiones de bonos en moneda extranjera bajo legislación local por unos US$ 5.100 millones durante 2026 y calculó otros US$ 5.100 millones para 2027. El organismo estimó además que las colocaciones soberanas bajo legislación extranjera crecerán hasta aproximadamente US$ 11.000 millones anuales entre 2027 y 2031, principalmente para afrontar vencimientos de capital.

El proyecto de Presupuesto

La necesidad de recuperar acceso estable a los mercados convive, sin embargo, con una posición macroeconómica menos vulnerable que durante ciclos anteriores de endurecimiento estadounidense. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso proyectó un crecimiento del PBI del 4% para el próximo año, después de una expansión estimada del 3% en 2026, junto con una inflación anual que bajaría del 29% al 18%. Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaban US$50.474 millones al 11 de septiembre, según los últimos datos oficiales disponibles antes de la reunión de la FED.

La presión externa tampoco implica necesariamente que el riesgo país vaya a subir en la misma magnitud que las tasas estadounidenses porque ambos componentes responden a factores diferentes. Una mejora fiscal, mayor acumulación de reservas o una percepción más favorable sobre la capacidad argentina de pago podría comprimir el spread soberano y compensar parcialmente el aumento de las tasas norteamericanas.