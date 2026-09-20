Telekino: quedó vacante el pozo mayor en el sorteo 2446 de hoy domingo 20 de septiembre

El sorteo no tuvo ganador con los 15 aciertos, así que el pozo supera los $496 millones. El Rekino sí repartió premios.

El Telekino realizó este domingo 20 de septiembre su sorteo número 2446, con un pozo que vuelve a acumularse tras quedar vacante en la categoría máxima. Miles de apostadores de todo el país controlaron sus cartones apenas se conoció la grilla completa de números extraídos.

La combinación ganadora del Telekino tradicional fue: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24. Nadie logró acertar los 15 números, por lo que el premio mayor pasa a la próxima jugada.

Los 15 aciertos quedaron vacantes nuevamente, por lo que el pozo se acumula y superará los $496 millones para el próximo domingo. En las categorías con premio, en cambio, sí hubo ganadores en todo el país.

Con 14 aciertos ganaron 24 apostadores, que cobrarán $572.440 cada uno. En la categoría de 13 aciertos, 674 jugadores se llevaron $61.528 cada uno, mientras que con 12 aciertos la cifra de ganadores fue de 7.467, con un premio de $19.046 por cartón.

El Rekino, la modalidad complementaria que se juega junto al Telekino, sí tuvo definición en su categoría máxima. Los números ganadores fueron: 01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25.

En total, 25 ganadores acertaron la combinación del Rekino y se repartirán $203.534 cada uno.

Cómo se juega el Telekino

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina. Fue creado en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Los sorteos se realizan todos los domingos y se transmiten en vivo por Canal 9.

Cada cartón tiene impresos 15 números sobre un total de 25 posibles. Quien logra las 15 coincidencias con las bolillas extraídas se lleva el pozo máximo; si nadie completa el cartón, como ocurrió esta vez, el premio se acumula para el domingo siguiente.

Los ganadores tienen 15 días hábiles para reclamar su premio en las agencias oficiales de lotería, presentando el cartón original. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.

Con el pozo del Telekino ya por encima de los $496 millones, se espera que la próxima jugada, el domingo entrante, vuelva a generar expectativa entre los apostadores de todo el país que buscan quedarse con el premio mayor.