Luis Miguel sale de gira en 2027: cuándo se presentará en Argentina

Luis Miguel sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de su tour 2027. El cantante mexicano compartió una imagen en sus redes sociales con un breve mensaje que ilusionó a miles de seguidores alrededor del mundo. "Tour 2027" , se limitó a escribir.

Su última gira fue en 2023 y tuvo como recorrido de inicio en Buenos Aires y terminó en diciembre de 2024 en la Argentina, en el Campo Argentino de Polo. El tour lo llevó a recorrer distintos países de América y también por España, con presentaciones en grandes estadios y arenas.

En cuanto a las fechas y lugares en los que se presentará, no hay información por el momento. Los seguidores deberán esperar nuevos anuncios para saber cuándo comenzarán los shows y su la gira incluirá una nueva visita a la Argentina.

Yanina Zilli y su romance con Luis Miguel

Yanina Zilli no tuvo ningún tipo de filtro cuando habló sobre los romances que tuvo en su vida. No escatimó en nombres y reveló que estuvo con distintas figuras del mundo del espectáculo como también deportistas con los que habría tenido un vínculo en su vida. En el programa LAM (América TV), repasó el listado que le expusieron en el programa donde sonaron nombres fuertes.

Es que la exvedette habló sobre un supuesto vínculo con el cantante Luis Miguel. En su relato contó que la actriz Silvia Pérez, quien no era su amiga, la invitó a un evento donde coincidiría con él: "Hay un evento, va a estar Luis Miguel", le dijeron a ella. Esa advertencia no quedó ahí, y la historia, según su relato, habría terminado con él recostado y mirándola con asombro: "No lo puedo creer", le habría dicho el cantante mexicano mientras le miraba la cola

“Este Luis Miguel me parecía medio insulso”, reveló. Luego en su relato, también afirmó que se vinculó con Diego Armando Maradona, una de las figuras más reconocidas a nivel mundial por su nivel futbolístico. Al mismo lo habría conocido por una salida nocturna en la que estaba Guillermo Cóppola, quien supo ser representante del jugador: "Con Diego fue más de charla", contó. Luego, reveló: “Fueron muchas charlas y, cuando estaba en Miami, hasta lo soñé".

Asumió que estuvo con Martín Palermo, a quien accedió tras conocerlo por Miguel Del Sel, en un ensayo de la histórica producción Rompeportones. “Palermo estuvo perfecto”, soltó sin escrúpulos. Admitió un acercamiento con Carlos Menem Junior y negó haber estado con el Turco García.