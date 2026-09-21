Tu día de nacimiento revela tu misión de vida
La fecha de nacimiento de cada uno revela mucho más de lo que nos imaginamos.
El día del mes en que naciste señala un talento muy concreto. Quizás conozcas tu camino de vida, incluso tu número de expresión. Pero hay un número que nunca has tenido que calcular, porque está escrito en tu DNI: el día del mes en que naciste. En numerología, este número del día de nacimiento es el único de los cinco números fundamentales que se lee tal cual, sin reducción previa. No dice adónde vas: dice con qué vas.
La numerología occidental trabaja con cinco números llamados fundamentales: el camino de vida, sacado de la fecha completa; el número de expresión, sacado del nombre entero; el número íntimo, sacado de las vocales; el número de personalidad, sacado de las consonantes; y el día de nacimiento. Los cuatro primeros exigen una suma, a veces larga. El quinto lleva ahí desde siempre, en tu partida de nacimiento.
Cómo calcularlo y qué revela
Según información recogida por el sitio MSN, un camino de vida es una síntesis, resume una fecha entera en una dirección. El día de nacimiento, en cambio, es un dato en bruto, y eso es lo que lo hace el más preciso de los cinco. No describe un carácter completo: señala un talento, uno solo, que posees en grado marcado y que usas sin pensarlo desde la infancia. Si las correspondencias de las cifras todavía te resultan confusas, empieza por el significado de los números en numerología: todo lo que sigue deriva de ahí.
Es además, con diferencia, el número que más sorprende en consulta. La gente llega preguntando por su camino de vida y se va hablando de su día de nacimiento, porque un talento se reconoce al instante mientras que una dirección de vida exige perspectiva. En rigor, no hay nada que calcular. Tu número del día de nacimiento es el día del mes en que naciste, del 1 al 31. Ni el mes, ni el año: esos sirven para el camino de vida.
Dos ejemplos: si naciste el 7 de marzo de 1988, tu número del día de nacimiento es 7. Si naciste el 23 de noviembre de 1975, es 23, que también se lee 2 + 3 = 5. Las dos lecturas se complementan, y los profesionales serios no eligen entre ellas. La reducción da la familia, el número de dos cifras da el matiz. Un 15 y un 24 son los dos un 6: la misma necesidad de cuidar, la misma dificultad para poner límites. Pero el 15 avanza con un 1 y un 5, o sea con iniciativa y movimiento; el 24 avanza con un 2 y un 4, o sea con sensibilidad y método. Dos 6, dos maneras de querer. Lee primero la raíz y después el matiz: en ese orden el análisis se sostiene.
Tres días del mes se escapan de la regla. El 11 y el 22 no se reducen: son números maestros. Y el 29 da 2 + 9 = 11, así que también es un número maestro, algo que muchas calculadoras en línea se saltan reduciéndolo directamente a 2. Los tres se leen siempre en dos tiempos: primero la vibración alta, después el número reducido (2 para el 11 y el 29, 4 para el 22), que dice cómo se vuelve llevadera en el día a día. Los verás detallados más abajo.
El día (cómo se lee), el talento de cada uno y los puntos de vigilancia
- (1) Abrir camino // No pedir opinión a nadie
- (2) Unir a las personas // Borrarte una vez de más
- (3) Poner las ideas a circular // Empezar diez cosas a la vez
- (4) Poner cimientos // Endurecerte por prudencia
- (5) Abrir las ventanas // Marcharte antes del final
- (6) Cuidar del grupo // Cargar con lo que no es tuyo
- (7) Llegar al fondo de las cosas // Quedarte en el umbral
- (8) Convertir el esfuerzo en resultado // Medirlo todo en cifras
- (9) Dar sin contar // Olvidarte de contarte a ti
- (1) Dirigir sin aplastar // Confundir autoridad y soledad
- (11/2) Percibir antes de entender // Tomar la emoción ajena por propia
- (3) Crear con los demás // Entregarte al proyecto de otro
- (4) Construir partiendo de cero // Creer que el esfuerzo basta
- (5) Aprender por experiencia // Repetir siempre la misma libertad
- (6) Querer y hacer que dure // Querer para volverte imprescindible
- (7) Reconstruirte con más lucidez // Retirarte antes de que te dejen
- (8) Apuntar alto y durar // Tomar el éxito por una prueba
- (9) Servir a una causa // Creerte responsable de todo
- (1) Cerrar un ciclo y volver a empezar // Querer hacerlo todo solo
- (2) Poner de acuerdo a los demás // Esperar a que lo adivinen
- (3) Reunir en torno a una idea // Buscar la mirada de los demás
- (22/4) Construir para mucho tiempo // Confundir grande con pesado
- (5) Convencer en movimiento // Cambiar de opinión en voz alta
- (6) Sostener una casa, un servicio // Confundir querer con organizar
- (7) Comprobar antes de creer // Dudar hasta no elegir nada
- (8) Hacer triunfar a un equipo // Cargar con el presupuesto ajeno
- (9) Transmitir lo que has entendido // Pasar de transmitir a sermonear
- (1) Emprender acompañado // Pedir ayuda demasiado tarde
- (11/2) Escuchar lo que no se dice // Dejar que todo te atraviese
- (3) Decir las cosas con sencillez // Conformarte con gustar
- (4) Organizar lo nuevo // Aplazar tu propio marco
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