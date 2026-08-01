La UEFA le soltó la mano a Gianni Infantino y pidió su renuncia

Luego de la intención del presidente de la FIFA de privatizar la Copa del Mundo, la federación de fútbol europea sacó otro duro comunicado.

La UEFA celebró este sábado que la FIFA haya dado marcha atrás en su iniciativa de vender una participación del Mundial , aunque aclaró que el suizo Gianni Infantino , quien preside el ente madre del fútbol, ya no tiene su confianza.

A través de un comunicado, la UEFA exigió que rindan cuentas aquellos responsables de "planes secretos que se tramitan por la vía rápida", e hizo énfasis en que Infantino "perdió la confianza" tanto de la confederación europea como de "otros muchos miembros de la familia del fútbol".

Por otra parte, la UEFA le agradeció "a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta".

En este sentido, lanzó una advertencia al asegurar que "no podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

Con respecto a la manera de actuar de Infantino, cuestionó: "Contando con unas reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte", y agregó: "La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente"

Por último, el ente madre del fútbol europeo destacó que la decisión de dar marcha atrás la venta de parte del Mundial "es una victoria para todo el mundo del fútbol", aunque advirtió: "No debe ser el final de la historia. La propuesta ha quedado atrás. La tarea de construir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".

Gianni Infantino no tuvo otra alternativa que dar marcha atrás con su propuesta

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció mediante un mensaje difundido en las plataformas oficiales del organismo que decidió dejar sin efecto la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE).

La propuesta, que contemplaba la cesión de derechos comerciales y la organización de determinados eventos a empresas privadas, había generado una fuerte resistencia entre varias confederaciones, entre ellas la UEFA, la Concacaf y la AFC, lo que terminó por bloquear su avance.

En su comunicado, Infantino señaló que el proyecto buscaba ofrecer nuevas herramientas de desarrollo para las asociaciones miembro, especialmente en federaciones con menos recursos, y que su implementación dependía de un respaldo mayoritario dentro de la estructura de la FIFA. Sin embargo, explicó que el proceso de consultas reveló diferencias profundas entre los actores involucrados, incompatibles con el objetivo de fortalecer la unidad dentro del fútbol mundial.

El titular de la FIFA sostuvo que, tras evaluar las posiciones de las confederaciones y de los distintos sectores consultados, quedó claro que la iniciativa había generado tensiones que contradecían el espíritu con el que fue concebida. Por ese motivo, confirmó que el plan no seguirá adelante y que la organización retomará el camino del consenso para definir futuros mecanismos de apoyo y crecimiento.

Infantino adelantó además que convocará a federaciones, confederaciones y otros actores relevantes en las próximas semanas para trabajar en alternativas que permitan impulsar el desarrollo del fútbol sin generar divisiones internas.