Polémica total: la mano de Di Lollo que reclamó todo Newell's y que el árbitro omitió ante Boca

En el cierre de la primera etapa, y tras un cabezazo de Regiardo, el balón impactó en el brazo del zaguero xeneize.

La derrota parcial de Newell's frente a Boca en el Coloso Marcelo Bielsa quedó rápidamente en un segundo plano por una jugada que desató una fuerte polémica sobre el cierre del primer tiempo. Todo el conjunto rosarino reclamó un penal por una mano de Lautaro Di Lollo dentro del área, en una acción que fue revisada por el VAR, aunque finalmente el árbitro Andrés Merlos decidió mantener su postura y no sancionó la infracción.

La jugada ocurrió tras un tiro de esquina a favor de la Lepra. Luego de un cabezazo dentro del área, la pelota impactó en el brazo izquierdo del zaguero, que se encontraba con la mano estirada mientras intentaba sostener el equilibrio. Inmediatamente, los futbolistas de la Lepra rodearon a Merlos para exigir el penal, convencidos de que el defensor había bloqueado el recorrido del balón con el brazo.

Desde el VAR se realizó un chequeo de la acción, aunque el juez principal nunca fue convocado a revisar la jugada en el monitor ubicado al costado del campo de juego. Tras algunos instantes de incertidumbre, el encuentro continuó sin modificación de la decisión inicial, lo que provocó una fuerte reacción tanto de los jugadores como del público presente en el estadio rosarino.

Todo Newell's pidió MANO de Lautaro Di Lollo en la última jugada del primer tiempo. ANDRÉS MERLOS y los asistentes del VAR determinaron que NO era sancionable. pic.twitter.com/nnPnIw4Eqy

La determinación arbitral también generó un amplio debate en las redes sociales. Periodistas e hinchas analizaron la acción desde distintos ángulos y muchos coincidieron en que existían argumentos para sancionar la pena máxima. Otros, en cambio, sostuvieron que la posición del brazo respondía al movimiento natural del defensor y que la mano era de apoyo, por lo que respaldaron la resolución adoptada por el colegiado y el equipo arbitral.

Boca fue superior en el primer tiempo y ganaba bien

Más allá de la controversia, el cuadro azul y oro había sido superior durante gran parte de la primera etapa. El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena generó varias situaciones claras antes de abrir el marcador y obligó en repetidas ocasiones al arquero Josué Reinatti a intervenir. Miguel Merentiel estrelló un cabezazo en el travesaño y también contó con otras oportunidades para romper el cero.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos, cuando Sebastián Villa envió un preciso centro desde la izquierda y Santiago Ascacíbar apareció por sorpresa para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red. Con la ventaja a su favor, el Xeneize manejó el desarrollo del partido con mayor tranquilidad y obligó al local a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

GOL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA



Luego de un gran centro de Villa, el mediocampista metió un buen cabezazo y pone la ventaja en Rosario.



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Sin embargo, el episodio que marcó el cierre del primer tiempo fue el reclamo por la mano de Di Lollo. La jugada quedó instalada como el gran tema de discusión de la jornada y volvió a poner el foco sobre la interpretación de las manos dentro del área y el criterio aplicado por el VAR. Mientras Newell's insistió en que se trató de un penal evidente, Boca sostuvo la ventaja y el encuentro continuó envuelto en una fuerte polémica arbitral.