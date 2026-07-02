Tormentas, vientos de 120 km/h y lluvias que superarían los 50 mm: la alerta del SMN

Rige una alerta de nivel amarillo para varias provincias durante este jueves.

El mal tiempo mantiene bajo alerta a varias provincias argentinas durante este jueves, mientras aún sigue teniendo impacto la presencia del fenómeno de la "bomba polar", que provoca temperaturas inusuales que llegan a los 15°C bajo cero. En este contexto, las autoridades emitieron alertas climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

El nivel amarillo señala que pueden presentarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por ese motivo, se aconseja prestar atención a las actualizaciones y evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.

Alerta por tormentas fuertes

Una de las alertas emitidas por el SMN advierte por fuertes tormentas en el noreste argentino. Estas condiciones meteorológicas adversas se esperan en Misiones; pueden ser afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

En las zonas bajo alerta se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual. La acumulación de agua en poco tiempo puede provocar anegamientos temporarios en calles, caminos, sectores bajos y lugares con dificultades de escurrimiento.

De acuerdo con el informe oficial, los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas puntualmente fuertes.

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La reducción repentina de la visibilidad será otro de los riesgos. Quienes deban circular tendrán que disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar calles o caminos cubiertos por agua.

Ante la presencia de actividad eléctrica, el SMN recomienda no realizar actividades al aire libre y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad. También se aconseja mantenerse alejado de ríos, lagunas y piletas.

Dentro de las viviendas será importante cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados y desconectar los aparatos eléctricos cuando exista riesgo de ingreso de agua.

Alerta por vientos que alcanzarían los 120 km/h

La otra advertencia vigente corresponde a los fuertes vientos. Según el SMN, las áreas alcanzadas pueden registrar vientos con velocidades de entre 25 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre los 65 y los 120 kilómetros por hora, dependiendo de la región y de la altura.

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La alerta alcanzará a sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. En zonas de alta cordillera, el viento puede alcanzar una intensidad mayor y provocar una importante reducción de la visibilidad por nieve en suspensión, polvo o tierra. Estas condiciones pueden generar complicaciones en rutas, caminos de montaña y pasos fronterizos.

Las ráfagas también pueden causar la caída de ramas, chapas, carteles y otros elementos que no se encuentren correctamente asegurados. Los vehículos de gran porte, las motocicletas y los automóviles que trasladan trailers o cargas livianas serán los más expuestos al viento lateral.

El organismo recomienda evitar permanecer debajo de árboles, postes, marquesinas o estructuras precarias. También se deberán retirar o sujetar macetas, muebles, herramientas y cualquier objeto ubicado en patios, balcones o terrazas.

Quienes tengan que viajar deberán consultar previamente el estado de las rutas, circular a una velocidad moderada y mantener las dos manos sobre el volante.