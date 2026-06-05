Diputados piden abrir el Congreso para hacer el velorio del Indio Solari: qué se sabe

Luego de que la familia de Carlos Alberto "Indio" Solari confirmara que habrá una despedida para los fanáticos, ahora se conoció un pedido para hacer el velorio en el Congreso de la Nación.

El icónico músico del rock nacional tenía 77 años y murió este viernes por la mañana. Fue hallado por su cuidadora cerca de la pileta climatizada que había en su vivienda.

Pasado el mediodía, se conoció que un grupo de diputados, encabezados por el representante radical Pablo Juliano , solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el Congreso sea la sede del velatorio.

Embed Presenté una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad. pic.twitter.com/TV80mTxvOu — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 5, 2026

Desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria también hizo llegar una solicitud a Martín Menem: "Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2062932424896516109?s=20&partner=&hide_thread=false Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós.



Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. pic.twitter.com/VMtYa1ME4G — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 5, 2026

En la nota, los legisladores aclararon que desconocen cuál será la voluntad de la familia y remarcaron que respetarán cualquier decisión vinculada con la intimidad del momento. Aun así, consideraron “pertinente y necesario” acercar el ofrecimiento institucional y afirmaron que, como ocurrió históricamente con otras figuras de la cultura popular, el Congreso debe estar disponible para homenajear su legado.

Por el momento, la iniciativa no recibió una respuesta formal del oficialismo. Según pudo saber TN, Menem elevó el planteo tanto a la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados como al Ministerio de Seguridad para que evalúen la viabilidad de la propuesta.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión quedará supeditada a los informes que elaboren esas áreas, especialmente en relación con la logística y las condiciones necesarias para organizar un evento de semejante magnitud dentro del Palacio Legislativo.

Mientras se aguardan esas evaluaciones, en el Gobierno admiten que ven complicada la posibilidad de que la despedida pública se realice en el Congreso. Según señalaron, consideran que un estadio sería un ámbito más apropiado para un evento de esa magnitud.

Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, se encuentran analizando los aspectos operativos que implicaría la realización de un velatorio en la Cámara de Diputados. Recién una vez que exista una respuesta oficial de esa cartera se avanzará con una definición sobre el pedido presentado por Unión por la Patria.

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