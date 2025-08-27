Una diputada libertaria sufrió un brutal accidente cuando iba al Congreso

La santafesina viajaba hacia Buenos Aires para estar presente en la sesión de este miércoles. Qué se sabe.

La diputada nacional Rocío Bonacci , de La Libertad Avanza , y su padre José, protagonizaron este miércoles un accidente de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo , cuando se dirigían hacia el Congreso de la Nación.

Ambos sufrieron algunas heridas de gravedad y tuvieron que recibir atención médica. Según trascendió, el automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó . José Bonacci reveló que " se durmió el chofer , despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos". Tras el accidente, la diputada fue asistida por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo.

"No es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora" , agregó el padre de la legisladora, dirigente de Unite.

diputada libertaria accidente (1)

Desde el entorno de Bonacci, revelaron a Infobae que ella se encuentra bien y que "fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad".

"En reiteradas oportunidades y por escrito, de forma expresa, Rocío mencionó la peligrosidad en el manejo que tienen los choferes de la Cámara y nunca le dieron bola", criticó su padre en un audio que envió a Cadena 3.

Quién es Rocío Bonacci, la diputada que sufrió el accidente camino al Congreso

Con 29 años, Bonacci asumió en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Más allá de que protagonizó varios escándalos en la bancada libertaria y de que en este tiempo de gestión se mostró cercana a Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, al contrario de sus colegas no se escindió de la bancada oficialista.

Rocio Bonacci

Oriunda de Rosario, se presenta como "emprendedora" porque tenía un local de manicura, al menos hasta antes de asumir como diputada. Es hija de José Bonacci, apoderado del partido Unite por la Libertad y la Dignidad, más conocido como Unite, y de Beatriz Bower, quien también ingresó a la Cámara de Diputados por la lista que encabeza la rosarina Amalia Granata. Sus padres se conocieron militando en el Modin de Aldo Rico, ella era cabo en comisión del Ejército Argentino como enfermera militar y él impresor.

El dirigente actualmente forma parte de La Libertad Avanza y fue clave durante la campaña por prestar su personería ante la falta de partidos políticos del bloque. En diciembre lo detuvieron por una denuncia en la que se informó que hubo disparos dentro de su casa.

Jose Bonacci Político presidente del partido Unite y padre de Rocío Bonacci.

Bonacci también tiene otro negocio ligado a la política: una imprenta de boletas electorales que lo ayudó a involucrarse dentro de distintas listas. Así llegó su hija al Congreso.

La legisladora de 29 años de edad mantiene una relación tensa con el titular de la Cámara desde la visita de seis legisladores libertarios, incluida ella, al pabellón de Lesa Humanidad donde cumplen cadena perpetua los represores de la última dictadura.

Noticia en desarrollo