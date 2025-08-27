Francos expone en Diputados: 1.300 preguntas y la presión de la oposición por coimas en la ANDIS

El jefe de Gabinete responderá un amplio cuestionario, mientras que la oposición ya anticipó que ampliará el temario.

El funcionario expondrá en horas del mediodía en medio de un tenso clima.

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , presentará su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Su presencia se da en medio del escándalo de los audios por denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pedidos de interpelación a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Francos dará su tercer informe de gestión en la Cámara baja.La oposición presentó más de 1.300 preguntas, pero ya anticipó que ampliará el temario enviado a la Jefatura de Gabinete antes del desplazamiento de Diego Spagnuolo de la ANDIS. Ahora, busca incluir preguntas sobre los audios que desataron el escándalo.

El funcionario expondrá en horas del mediodía en medio de un tenso clima, donde distintos bloques impulsan la creación de una comisión investigadora por la causa del fentanilo contaminado, que ya ocasionó 96 muertes en el país.

Además, el caso $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en una denuncia por estafas con criptomonedas, será otro de los temas que concentrarán la atención de los legisladores.

Para esta jornada, Francos estableció estrictas condiciones y afirmó que solo responderá a las preguntas “siempre y cuando la sesión se desarrolle en un marco de respeto”.