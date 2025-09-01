Recuperaron un auto con pedido de secuestro en Ruta 7 tras una persecución

El hecho sucedió este sábado por la noche desde Ruta 7 al Gregorio Álvarez. El conductor huyó a pie y abandonó el auto con dominio apócrifo.

Un Ford Fiesta gris con pedido de secuestro fue recuperado en la noche del sábado 30 de agosto, luego de una persecución que comenzó en Ruta 7 y terminó en el barrio Gregorio Álvarez. El conductor, un hombre que no pudo ser identificado, abandonó el auto y logró huir a pie.

Según informó la Policía a través del canal de prensa, el personal de la Comisaría Cuarta de Alta Barda fueron advertidos de un automovilista que circulaba de manera peligrosa. Al intentar detenerlo, el conductor desoyó las órdenes de alto y se dio a la fuga ignorando las normas de tránsito.

Luego de recuperar el auto que dejó abandonado, realizaron las verificaciones correspondientes, y se constató que el auto tenía una patente apócrifa. Registraba un pedido de secuestro vigente desde junio de 2024 , en una causa por hurto de vehículo tramitada en la Comisaría 19, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias fotográficas y levantó huellas dactilares, obteniendo resultados positivos. Finalmente, el auto fue trasladado al predio de la División de Tránsito de Parque Industrial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Encontraron un auto robado en 2021 con su patente cambiada

El pasado 15 de agosto, mientras realizaban tareas de rutina en el oeste neuquino, policías lograron recuperar un auto robado cuatro años atrás en Cipolletti, que era utilizado por dos hombres. El auto tenía su patente cambiada y el propietario poseía una cédula apócrifa para disimular su origen ilícito.

Según informó la Policía, todo ocurrió el viernes en inmediaciones del barrio Valentina Sur, donde personal de la Oficina de Investigaciones Zona Suroeste realizaba tareas investigativas. En ese contexto, en la intersección de las calles José Ávila y Antonio Bosch, detectaron un auto Toyota Corolla color blanco estacionado frente a una vivienda y con dos pasajeros a bordo, quienes tenían una actitud sospechosa.

Al observar el rodado, los investigadores advirtieron que las patentes presentaban signos de ser apócrifas, por lo que solicitaron colaboración a otros móviles de la jurisdicción para proceder a la identificación del conductor y el control de la documentación.

auto robado recuperado Cuando verificaron el auto constataron que tenía pedido de secuestro vigente desde 2021.

Minutos más tarde, en el lugar se identificó al conductor de 31 años, domiciliado en Valentina Sur. Asimismo, con la intervención del Departamento Sustracción de Automotores, se verificó que el número de motor y chasis correspondía a un Toyota Corolla denunciado como robado el 2 de diciembre de 2021, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, bajo intervención de la Unidad Fiscal Temática N° 5 de la provincia de Río Negro. Efectivamente, el auto tenía pedido de secuestro vigente.