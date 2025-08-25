Persecución policial en el oeste neuquino: robó una moto y terminó atrapado tras chocar contra un patrullero

El joven de 19 años quedó internado en el Hospital Heller con custodia policial. La Moto Benelli de alta cilindrada fue recuperada.

Este domingo por la tarde, una persecución policial resultó exitosa cuando un joven que escapaba terminó atrapado tras chocar contra un patrullero. El operativo protagonizado por policías motorizados surgió cuando realizaban un patrullaje preventivo en el oeste neuquino y divisaron una moto de alta cilindrada similar a una denunciada como robada circulaba.

Ese mismo día, horas antes, el dueño de una moto Benelli TRK negra , denunció que le fue sustraída en Avenida del Trabajador y Carlos Potente. Por eso, cuando observaron a un individuo con casco verde, coincidente con el rodado denunciado como robado le dieron la voz de alto.

El operativo contó con colaboración de móviles de Tránsito Policial y División Accidentología Vial, quienes realizaron las diligencias correspondientes después de terminado.

El delincuente chocó un patrullero y fue asistido por el SIEN

Según informó la Policía, el procedimiento se inició a las 15:20, cuando efectivos motorizados que realizaban patrullaje preventivo advirtieron en calle Racedo y Avenida del Trabajador la circulación de la Benelli robada.

Al intentar interceptar el vehículo, el motociclista hizo caso omiso a la voz de alto, por lo que se desplegó un seguimiento controlado y un operativo cerrojo con móviles de la División Motorizada y jurisdiccionales del sector oeste.

Finalmente, en la intersección de Calle 1 y Arturo Capdevila, el conductor impactó contra el lateral de un patrullero. Debido al choque, el joven fue asistido en el lugar por personal del SIEN y trasladado posteriormente al Hospital Heller bajo custodia policial.

Un policía le disparó a un sereno del hospital Heller.jpg Omar Novoa

La causa quedó en manos de la Comisaría 16 y se informó al COP para la prosecución judicial. El hombre fue identificado y se constató que el rodado –mediante número de motor– correspondía al denunciado como sustraído. De esta manera, el joven de 19 años quedó a disposición de la Justicia.

Persecución por la ex Ruta 22: entre cuatro patrulleros recuperaron una Hilux

Una peligrosa persecución causó conmoción el pasado martes en la Avenida Mosconi (ex Ruta 22), cuando la Policía debió perseguir a un ladrón que huía con una camioneta robada hacia Plottier. El robo se dio cuando el propietario de la camioneta bajó y la dejó en marcha.

La comisario Patricia Silva, jefa de la Comisaría 44 del barrio Valentina Sur, comentó en declaraciones radiales que el hecho tuvo lugar por la mañana, cuando un hombre fue a bordo de su camioneta Toyota Hilux a la salita del barrio para llevar a su hijo.

Confiado porque eso le tomaría unos pocos segundos, el propietario dejó la camioneta en marcha e ingresó con su hijo al establecimiento. Sin embargo, un ladrón oportunista que andaba al acecho vio esta secuencia y se subió rápidamente al asiento del conductor, tras lo cual aceleró y se dio a la fuga del sector.

toyota hilux robada

Tras el alerta del dueño en la Comisaría 44, rápidamente iniciaron un patrullaje por las inmediaciones. A los pocos minutos, un efectivo de la Comisaría 46 que se encontraba cumpliendo una consigna en una vivienda de Plottier, vio pasar a la camioneta y dio aviso inmediato a sus pares de la 44, saliendo él mismo en procura también del delincuente.

La persecución se extendió a lo largo de unas cuantas cuadras y hasta se trasladó a la Avenida Mosconi, por lo que sorprende que se hayan registrado lesionados ni otros autos siniestrados producto del operativo. "Fue una persecución bastante importante porque este hombre que iba manejando la camioneta hizo algunas calles en contramano, poniendo en riesgo su vida y de los transeúntes", comentó la comisario Silva.

Finalmente, los policías lograron dar alcance al ladrón sobre las calles Pasaje Yucas y Las Lavandas, cuando el conductor perdió el control del vehículo al ser interceptado por un móvil policial. En el lugar se procedió a la demora del hombre, quien se resistió a la aprehensión, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de los efectivos de ambas unidades para su reducción. Al menos cuatro móviles policiales participaron del operativo