Esto es lo que nunca se debe decir en un control de tránsito: el riesgo es una multa automática

Es fundamental mantener la calma y pensar antes de responder, por un error involuntario puede derivar en reconocer la infracción ante el agente de tránsito.

Los agentes pueden hacer una pregunta capciosa en un control de trásnito y hay que tener cuidado a la hora de responder. Foto: Freepik

Durante un control de tránsito , una simple respuesta puede terminar en una multa automática sin que el conductor lo advierta en el momento. Especialistas en seguridad vial advierten que hay una pregunta habitual de los agentes cuya respuesta puede interpretarse como un reconocimiento implícito de una infracción .

La consulta suele aparecer en operativos de documentación o controles preventivos: “¿Sabe por qué lo detuve?” . Aunque parece una pregunta informal, responder afirmativamente puede interpretarse como aceptación de una falta , lo que habilita una sanción inmediata según el contexto del procedimiento.

Por eso, abogados especializados en infracciones recomiendan mantener la calma , no anticipar explicaciones y esperar a que el agente indique el motivo del control antes de responder. No se trata de evitar la ley, sino de no admitir involuntariamente una infracción que todavía no fue informada oficialmente y derive en una multa de tránsito .

Es fundamental evitar una frase concreta en un control de tránsito. Cuál es.

La respuesta que conviene evitar en un control de tránsito

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la frase que los especialistas recomiendan nunca decir es en un control de tránsito es: “Sí, sé por qué me detuvo” .Responder de esa manera puede interpretarse como reconocimiento de una infracción, incluso antes de que el agente confirme el motivo del control.

En cambio, las respuestas más recomendadas son:

“No estoy seguro”

“¿Por qué motivo?”

“¿Qué documentación necesita?”

Este tipo de respuestas permite continuar el procedimiento sin admitir una falta de manera anticipada. De todos modos, evitar esa respuesta no impide una multa si efectivamente se cometió una infracción.

Qué documentación pueden pedir en un control de tránsito

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los agentes pueden solicitar la documentación obligatoria para circular en Argentina:

Licencia de conducir vigente

DNI

Cédula verde o azul

VTV o RTO vigente

Comprobante de seguro obligatorio

Chapas patente visibles y en buen estado

Oblea y documentación de GNC si corresponde

Grabado de autopartes en jurisdicciones donde sea obligatorio

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Circular sin alguno de estos requisitos puede derivar en sanciones económicas o incluso en la retención del vehículo.

Cuáles son las multas más comunes durante un control vehicular

Durante estos operativos suelen detectarse infracciones frecuentes que derivan en sanciones inmediatas:

Multas graves

Circular sin documentación obligatoria

No tener chapas patente reglamentarias

Negarse a presentar documentación

Cruzar un semáforo en rojo

Multas leves

Estacionar en doble fila

Usar la bocina sin motivo

Exceder la velocidad hasta un 10%

Circular en bicicleta sin casco

El objetivo principal de los controles no es sancionar automáticamente, sino verificar que los conductores circulen en condiciones seguras y dentro de la normativa vigente.

Por qué los agentes hacen esta pregunta durante un control

La pregunta “¿Sabe por qué fue detenido?” forma parte de un procedimiento habitual en controles vehiculares. Su objetivo es evaluar si el conductor reconoce una posible irregularidad antes de iniciar formalmente la verificación.

Responder con tranquilidad, entregar la documentación solicitada y esperar la explicación del agente es la conducta más recomendable para evitar problemas durante el procedimiento.

Además, es importante recordar que evitar responder afirmativamente no elimina una eventual sanción si hubo una infracción. La mejor forma de evitar multas sigue siendo circular con la documentación completa y respetar las normas de tránsito en todo momento.