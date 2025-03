Inseguridad en Parque Industrial: le gatillaron cuatro veces después de robarles

Su casa está en calle 1 del sector Huerta, a solo cinco cuadras del destacamento al que llamó repetidas veces. A pesar del shock y la invasión de sentimientos de terror, Cristina, de 41 años, decidió hacer público lo que sucedió porque se siente desprotegida: " desesperada llamaba a la Comisaría 20 que nunca me atendió y al 101 me decían que iban a mandar un móvil, pero nunca aparecieron, ahora tengo miedo ". Respecto de la situación general del barrio en el que vive hace más de 22 años, la vecina remarcó: "desde la pandemia que no veo un móvil patrullar el barrio".

ON - Robo violento Parque Industrial calle1 sector huertas (1).jpg Omar Novoa

En diálogo con LMNeuquén, Damián Pinochet, sub comisario de la Comisaría 20 informó que por el momento no hay personas detenidas. Por su parte, mantuvieron una reunión con el presidente de la comisión vecinal.

38 minutos de terror

El lunes a las cinco de la mañana, Cristina López y su familia vivieron 38 minutos de terror cuando una banda de delincuentes irrumpió en su patio, los golpeó y amenazó de muerte.

Todo comenzó cuando escucharon un golpe en el patio, después el ruido del portón justo en el momento en que esperaban a su hijo de 22 años que pasaría a buscar un termo de agua caliente para seguir camino al trabajo. "Mi marido tuvo la buena o mala idea de abrir la puerta y se encontró con un hombre en el patio que se llevaba la caja de herramientas que usa para arreglar la camioneta, justo entraba mi hijo".

El primer hombre que robó se fue, entonces relató que llegaron otros tres que comenzaron a golpearlos: "fue un descontrol, no te sabría decir si estaban al costado, la iluminación es poca, le dieron dos piñas a mi marido, lo tiraron al piso, lo empezaron a patear, mi hijo quiso ayudar a su papá, uno de los hombres le pegó una piña, con crisis de nervios desperté a mi hijo de 17, que si bien es más chico que del 22 es más robusto".

Cuando el joven menor salió de la pieza a defender a su familia, los atacantes cambiaron de estrategia y sin mediar palabras sacaron armas: "no dijo basta, ni quédate quieto, sacaron una tumbera que me la voy a acordar toda la vida, porque fue la que me pegaron en la mano, y gatillaron cuatro veces, la bala no salió", recordó Cristina en estado de angustia total. Esta secuencia sucedió en la vereda, casi en total oscuridad porque aún no había amanecido.

ON - Robo violento Parque Industrial calle1 sector huertas (2).jpg Omar Novoa

"En el momento en que baja el arma para acomodarla, reaccioné porque realmente lo quería matar, sin razón, entonces me puse en frente y ahí donde él busca atinarle al cuerpo de mi hijo levanté la mano y me dio un golpe como para lastimarme, para que no pudiera defenderlo y cubrirlo", expresó la vecina. Mientras tanto, a su hijo de 22 años lo arrastraban hacia una calle sin luz, pero se escapó. Lo último que escuchó fue la amenaza de que sabían donde estudiaba su hijo de 15 años.

Ahí mismo, Cristina llamó a la policía: "ese fue mi error, haber llamado enseguida, y que no se alejaran tanto, me escucharon y gritaban como si nada, el de 22 decía que me apuntaban con un arma", dijo y recordó que luego entraron a la casa, veían a través de los dos ventanales que les apuntaban y amenazaban de muerte.

"Estamos cansados de vivir con miedo"

Los gritos desesperados de Cristina salieron al aire de R7, cuando una periodista de Telefe Neuquén reprodujo el pedido desesperado que llegó a la madrugada porque la policía no llegaba: "Me indigné y mandé el audio, sentí impotencia", dijo a LMNeuquén y recalcó que cuando una vecina la llevó a la Comisaría 20 la explicación que recibió la indignó aún más: "con total respeto le comuniqué a la policía lo que nos hicieron y que estuve llamando, y me dijo que recién tomaba el control del puesto, y que los únicos dos móviles estaban ocupados en otros procedimientos".

La vecina explicó que pudieron denunciar con nombre y apellido a los tres principales agresores, de entre 22 y 30 años porque los conocían de hechos anteriores, y quien los atendió también ya los conocía: "estamos cansados de vivir con miedo, son las tres personas que siempre roban", dijo y agregó que uno de ellos tiene una denuncia de una pariente por amenazas de muerte luego de un robo. También participaron dos hombres más a los que no lograron identificar porque si bien estaban de campana y los amenazaron mantuvieron una distancia.

"Nos podrian haber matado a todos, iban a llegar más rápido los peritos a levantar nuestros cuerpos, que la policía a socorrernos", dijo y agregó que además del miedo que les quedó, las lesiones también la complican particularmente: "soy ama de casa, tengo seis hijos, el más chico de un año, también soy escritora, trabajo en aplicaciones online, dependo de mis manos, y ahora tengo mi mano que no la puedo mover, lo más probable es que me tengan que operar me dijo el traumatólogo del Heller".