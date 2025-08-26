El clima en Neuquén

Policiales
La Mañana policías

Detienen a otros dos policías por el violento robo a un matrimonio mayor de Cipolletti

El asalto ocurrió en marzo pasado. El tercer detenido también es miembro de la Policía rionegrina. Todos son de General Roca.

El procedimiento realizado en la Comisaría 21 de Roca. Detuvieron uno de los policías sospechados de haber participado en un violento asalto en Cipolletti. 

 ANRoca

Dos policías de la fuerza rionegrina fueron detenidos durante la mañana de este martes en General Roca, acusados por su presunta participación en el violento asalto que sufrió un matrimonio mayor de Cipolletti el 20 de marzo último.

Ya son tres los uniformados apresados por el mismo caso. El primero en caer fue Enzo García quien también trabajaba en Roca y fue apartado de la fuerza, de acuerdo a lo que informó el gobernador Alberto Weretilneck poco después del hecho.

La investigación había arrojado que tres delincuentes habían ejecutado el atraco, por lo que faltaban arrestar a los dos cómplices que faltaban y que, se sospechaba, también integraban la institución policial.

La pesquisa llevó a que esta mañana de martes se realizaran operativos en la Comisaría 21 y otro en la Ciudad Judicial donde detuvieron a los dos uniformados que se desempeñaban en esos lugares, informó el sitio ANRoca.

Se destacó que el procedimiento se llevó a cabo en medio de un gran despliegue policial en la comisaría 21 y en el edificio judicial, con el control de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

