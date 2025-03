Hartos de la inseguridad, así fue la protesta y el corte en Ruta 7

WhatsApp Image 2025-03-13 at 09.58.50 (3).jpeg

¿Qué dijeron los vecinos?

La manifestación fue en la comisaría 20, que se encarga de trabajar en un conjunto de sectores, entre ellos Parque Industrial, Huerta, El trébol y un sector de la ruta. La inconformidad por un conjunto de problemas como la falta de patrullaje se tradujo en gritos que dificultaban la escucha.

Una vecina manifestó: "la reunión pasada nos dijeron exactamente lo mismo, ellos duermen tranquilos, nosotros no, estoy toda la madrugada despierta porque ellos no nos atienden, fui sola a recuperar lo que me robaron, mira la gente grande que hay, se tiene que comer el garronazo, métanlos en cana, que están esperando, a que maten a un vecino?"

En la reunión también estuvo presente parte de la familia que fue atacada por un grupo de delincuentes y amenazada de muerte. Expusieron que uno de los jóvenes que los atacó el lunes por la madrugada, y fue denunciado en la comisaría con nombre y apellido, está libre y los acecha: "mi marido puso una cámara de seguridad, él se para en el medio de la calle, me quedó mirando, se rió y después pegó la vuelta, es un recordatorio de que ellos hacen lo que quieren, es como diciéndome acá estoy, puedo llegar a vos y nadie va a hacer nada, yo lo compartí en el grupo del barrio".

En el mismo sentido, un vecino se refirió al episodio y dijo: "el otro día robaron, vinieron con armas, no les funcionaron. Si no, estaríamos velando a un vecino más". Por su parte, otro vecino con micrófono en mano indicó al comisario: "donde pasan los chicos para la escuela, ahí hay gente viviendo y ponen las cosas que se robaron, nosotros tenemos que convivir con esto, los dramas que ustedes tengan administrativos nos importan pero necesitamos una solución".

Corte de Ruta 7 por seguridad

El corte de la Ruta 7, en la mano hacia Neuquén del tramo de la Avenida Ricardo Alfonsín duró desde las 20.30 hasta la 1 de la mañana del jueves y provocó largas filas de autos.

LMNeuquén conversó con Franco Corzo quien participó en la reunión en la Comisaría 20: "iban a entregar un petitorio por un reclamo por distintos hechos de inseguridad que han tenido dentro del barrio Parque Industrial reclamando mayor presencia policial" y agregó: "el balance es que se puede mejorar el servicio que brinda la policía en algunos aspectos".

El episodio de inseguridad protagonizado por un grupo que arrojó piedras contra los vecinos, informó: "se acercaron unos jóvenes, cuatro o cinco, no eran muchos, arrojaron piedras contra la comisaría, al sector de los manifestantes, se desplegó un operativo y se retiraron del lugar".

Como resultado del análisis de la situación de inseguridad, Corzo precisó que tomaron dos tipos de medidas. Una está vinculada a la tarea de prevención del delito: "desde la dirección seguridad se dispuso de un operativo refuerzo dentro del barrio Parque Industrial" y precisó que tienen "cinco circuitos y cuenta con un móvil por cada circuito, que patrullan en forma simultánea".

El nuevo operativo implicará el "refuerzo de personal de otras unidades, por ejemplo división montada, motorizada, y personal de DEMOSE". Al respecto de las cámaras, el comisario detalló: "la zona está cubierta con las cámaras, están funcionando", pero al mismo tiempo señaló: "estamos chequeando el funcionamiento de algunas otras".

Además, aseveró que se comenzó a trabajar con personal de investigaciones: "en base a distintos requerimientos, los vecinos nos hicieron saber de personas del ambiente delictivo, ya tendríamos los nombres y apellidos de las personas, se está trabajando de lleno sobre lo que se tiene para poder proceder a la demora". Consultado sobre la problemática que señalaron distintos vecinos sobre "la puerta giratoria", Corzo explicó: "ponemos las personas disposición de la justicia, y ellos dirimen la situación procesal".