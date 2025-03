Corte y largas filas en Ruta 7: vecinos interrumpieron el tránsito

Sostuvo que, tras los últimos hechos de inseguridad, los vecinos decidieron autoconvocarse y reclamar sobre la ruta, quieren más móviles, más patrulleros recorriendo las calles. El último hecho de inseguridad se registró el pasado lunes cuando le robaron a una familia y posteriormente gatillaron cuatro veces a uno de sus integrantes para matarlo.

Sepúlveda agregó que mantuvo una serie de reuniones con autoridades provinciales de Seguridad como de la Policía provincial. “Hoy, por ejemplo, me había juntado con el ministro de seguridad, me junté con el subsecretario de seguridad, me junté con el superintendente y tuvimos una reunión”, aseguró.

ruta 7- corte-reclamo- seguridad-2.jpg Gentileza Somos El Valle

Al tiempo que señaló que desde hace un mes o dos que vienen reuniéndose con otros vecinos de ese sector del norte de la ciudad y las autoridades para abordar el tema de la inseguridad que tanto los afecta.

“Me enteré por los medios que iban a hacer esta medida y me vine a la ruta. Los vecinos hablaron con los policías de la Comisaría 20 y después se decidieron bajar a la ruta y ahora están esperando que llegue la respuesta, que son más móviles y más seguridad”, remarcó.

Qué quieren en el barrio

“Como vecinalista lo que les pedí es que la el destacamento de Colonia Nueva Esperanza se transforme en una comisaría porque elegido de Parque Industrial es muy grande. También pedí como tema de seguridad que haya un camión de bombero o una camioneta de asistencia rápida”, enumeró Sepúlveda.

Además, que hay tomas y nuevos barrios, indicó que el elegido del barrio llega casi hasta Ploter y casi hasta Centenario e incluso en Nueva España hay una parte que le pertenece. Es muy extenso para cubrirlo con los patrulleros que están destinados. Aseguró que les habían traído tres, pero que ya estaban fuera de servicios.

El vecinalista agregó que, como resultado de esas reuniones previas, quedó el compromiso de revisar si están los domos en funcionamiento y sumar más cámaras de seguridad.

Sepúlveda indicó desconocer hasta qué hora se desarrollará la medida de fuerza. No obstante, los vecinos esperaban que llegaran más motos y móviles para poder bajarse de la ruta. E incluso dijo que mañana los vecinos se iban a juntar de nuevo para acercarse a la Comisaría 20 y ver si se estaba avanzando en dar respuesta a la protesta.

Noticia en desarrollo...