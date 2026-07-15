¡La Copa LMN ya tiene sus primeros ganadores premiados!

Desde LM Neuquén felicitamos a todos los ganadores y les recordamos revisar el correo electrónico con el que se registraron si creen que han sido ganadores.

La Copa LMN continúa premiando a quienes acertaron sus pronósticos durante las distintas etapas del certamen. En los últimos días, algunos de los ganadores ya pasaron a retirar sus premios, mientras que otros aún tienen tiempo para hacerlo.

Hasta el momento, los participantes que ya recibieron su premio son:

Desde LM Neuquén felicitamos a todos los ganadores y agradecemos a quienes forman parte de esta propuesta, que sigue sumando participantes en cada instancia.

¿Creés que podés ser uno de los ganadores?

Te recomendamos revisar el correo electrónico con el que te registraste en la Copa LMN, ya que todas las notificaciones se realizan por esa vía. Si recibiste el aviso y todavía no retiraste tu premio, comunícate con nosotros para coordinar la entrega.

La competencia continúa y todavía quedan más premios por entregar, además del gran premio final: una Ford Territory 0 km.