Violencia de género: vuelven a juzgar al "amigo de las orcas" que había sido absuelto de manera insólita

El guardafaunas Roberto Bubas enfrenta otra vez la acusación de su expareja. El STJ de Chubut opinó que hubo "violencia institucional" en el primer debate.

El llanto de Roberto Bubas el 24 de junio de 2024, cuando fue absuelto por un Tribunal de Chubut.

Comenzó este martes en Rawson el segundo juicio contra Roberto Bubas , imputado por graves hechos de violencia de género contra su expareja, María Luján Pérez Terrone, luego de que el Superior Tribunal de Justicia ( STJ ) de Chubut resolvió por unanimidad revocar la absolución que le habían otorgado al imputado en la primera causa.

Entre las consideraciones tomadas en cuenta por el STJ para ordenar el inicio de un nuevo proceso se incluyeron cuestiones llamativas ocurridas durante las audiencias de la causa original como, por ejemplo, que el imputado interrogara directamente y de manera intimidante a su acusadora.

Bubas es un guardafauna de Esquel quien alcanzó un importante reconocimiento en el ámbito de la comunicación relacionada con el ambiente y la naturaleza.

Roberto Bubas, guardafaunas de Chubut juzagado por violencia de género Bubas se hizo conocido por su trabajo con orcas en Chubut.

Conocido como “el argentino que se hizo amigo de las orcas”, su conexión con esos grandes cetáceos y su experiencia de 25 años trabajando en Península Valdés lo llevaron a ser protagonista de un documental de Animal Planet y a escribir un libro.

El "amigo de las orcas" en el banquillo

En la primera audiencia de este nuevo juicio, el tribunal presidido por el juez Martín O’Connor (presidente) e integrado también por las juezas María Laura Martini y Marcela Pérez Bogado rechazó un pedido de la defensa de Bubas para incorporar nuevos testigos a la causa.

Los magistrados también dispusieron que se le tomara declaración a la víctima mediante el dispositivo de Cámara Gesell, e impartieron instrucciones específicas al encargado de la entrevista, particularmente en relación con la formulación de preguntas y contrapreguntas por parte de las partes intervinientes.

El primer juicio oral contra Bubas se llevó a cabo en junio de 2024. El especialista en orcas, hoy de 55 años, fue acusado de agredir violentamente a Pérez Terrone el 6 de junio de 2021, tras una discusión por cuestiones relacionada con el hijo de ambos.

Robero Bubas, guardafaunas de Chubut - juicio violencia de género En el primer juicio, el especialista en orcas fue absuelto.

La mujer denunció que el guardafauna la había amenazado, golpeado y causado lesiones graves. El juicio finalizó con la absolución de Bubas, pero en agosto del año pasado, el STJ anuló lo actuado.

Violencia de género e institucional

La medida de la corte chubutense respondió a que el tribunal de aquel primer juicio permitió que el propio acusado se defendiera y, de manera directa e intimidante, interrogara a la víctima, dejándola en situación de indefensión y provocándole llanto durante la audiencia.

El tribunal superior calificó el calificó el episodio como un caso de “violencia institucional” y consideró ilegal la prueba obtenida bajo presión. Así, ordenó un nuevo debate que resptara los derechos de la víctima sin que esto pudiera afectar la defensa del acusado.

El STJ señaló que el proceso reflejó una “respuesta institucional deficiente, inadecuada e insuficiente” y que el permiso para que Bubas interrogara a su expareja “subestimó los efectos traumáticos de la interacción directa”.

"Es inaceptable que el tribunal haya permitido que el inculpado interrogara directamente a la víctima, exponiéndola a un escenario de revictimización y reproduciendo dinámicas de poder que el sistema judicial debería erradicar”, indicó el fallo.