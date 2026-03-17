Arrancó la temporada de orcas en Península Valdés: cómo ver el "varamiento" único en el mundo y cuánto cuesta

Llegan a la costa de Chubut y cazan en tierra firme, algo que solo ocurre en la Argentina. Se las puede avistar hasta mayo, o entre octubre y noviembre.

Con el tradicional acto por el Día Provincial de la Orca , Chubut dio inicio este lunes oficialmente a la Temporada de Orcas 2026, en la Unidad Operativa Punta Norte del Área Natural Protegida Península Valdés.

Cada año, en dos períodos distintos -el primero entre marzo y mayo y el segundo, en octubre y noviembre- las orcas llegan a Península Valdés y ofrecen un espectáculo único en el mundo, con la conducta predatoria conocida como “varamiento intencional”, que solo realizan en la costa argentina.

Esta técnica, que los ejemplares jóvenes van aprendiendo de sus mayores en grupos familares liderados por hembras, es utilizada por las orcas para cazar crías de lobos marinos o elefantes marinos.

Para eso, aprovechan la crecida de la marea que las acerca a la playa y encallan parcialmente sus cuerpos sobre la arena y fuera del agua. Tras lograr atrapar allí a su presa, se dejan llevar nuevamente por la corriente mar adentro.

Obras en las pasarelas de Punta Norte, en Península Valdés, Chubut Se realizaron arreglos en las pasarelas de Península Valdés.

Los miradores de Península Valdés son el lugar ideal para observar este mecanismo de caza que asombra al mundo y fue registrada por primera vez en 1974. Investigaciones científicas posteriores lograron comprobar que el comportamiento se transmite de una generación a otra y que las orcas jóvenes reciben una prolongada instrucción antes de comenzar a practicarlo.

Mejoras y refacciones en Península Valdés

Para la nueva temporada de avistaje, el Gobierno del Chubut y la Administración del área protegida realizaron obras de refaccion en Punta Norte, con el objetivo de mejorar la experiencia del turismo.

Entre los trabajos realizados, se amplió el estacionamiento, que ahora está separado en un sector destinado a vehículos de agencias de viaje y otro a particulares.

A la vez, refaccionaron senderos y miradores, con recambio de maderas en pasarelas y otras mejoras.

Una orca en varamiento intencional en la costa de Península Valdés, Chubut Una orca en varamiento intencional en la costa de Península Valdés, Chubut.

En el acto por el inicio de la temporada, también se inauguró una muestra fotográfica de orcas en Punta Norte, con trabajos de fotógrafos locales e imágenes tomadas desde los miradores públicos.

Cuánto cuesta la entrada

En lo que respecta a los valores de ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, se informó que las tarifas se mantienen sin modificaciones.

El precio de la entrada general es de 15.000 pesos para visitantes argentinos. La tarifa se reduce a 7.500 para chicos de 6 a 11 años, jubilados, y residentes en Chubut de cualquier edad.

Los visitantes extranjeros deberán abonar una tarifa plena de 45.000 pesos (22.500 pesos si tienen entre 6 y 11 años).

El ingreso es sin cargo para personas con discapacidad, menores de seis años y excombatientes de Malvinas.

El recuerdo de mel

El Día Provincial de la Orca se celebra en Chubut cada 16 de marzo, desde que fue establecido en 2021, en conmemoración del último avistaje de Mel, una orca macho que fue detectada realizando un varamiento intencional por primera vez en 1975 y se convirtió en símbolo de esta conducta.

En 1976 Mel fue ametrallado frente a una lobería y los impactos de bala le provocaron secuelas en su aleta dorsal que quedó notoriamente torcida hacia la derecha pero no le impidió seguir cazando durante el resto de su vida.

El 16 de marzo de 2011 se registró su último avistaje, en Punta Norte, y a partir de que se cumplió el décimo aniversario, en esa fecha se realiza el lanzamiento de la temporada oficial de avistaje de orcas en Chubut.