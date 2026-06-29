Una médica de Gendarmería denunció un robo, pero terminó detenida por un increíble hallazgo en su camioneta

Tras el sorprendente cargamento hallado en el baúl del vehículo, la médica y una cosmetóloga quedaron detenidas.

La médica de Gendarmería quedó detenida luego de que la Policía descubriera cerca de 70 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo del vehículo.

Una médica de Gendarmería Nacional terminó detenida junto a otra mujer luego de un insólito hecho sobre la Ruta Nacional N°34 . Ambas denunciaron ante la Policía que habían sufrido un violento intento de asalto cuando viajaban en una camioneta, pero la inspección terminó con un insólito hallazgo.

Tras el sorprendente cargamento hallado en el baúl del vehículo, la investigación apunta ahora a reconstruir el origen y determinar si el supuesto ataque fue, en realidad, una disputa entre organizaciones dedicadas al narcotráfico .

Los investigadores también analizan la posible participación de un clan narco que opera en la zona de Tartagal, Salta .

Una falsa denuncia que terminó con un sorprendente cargamento

El episodio comenzó durante la mañana del domingo, cuando Ivana Georgina Portal, médica de Gendarmería de 39 años, y Delia Yolanda Tame, cosmetóloga de 35, circulaban por la Ruta Nacional 34 a bordo de una Renault Duster.

Según el relato que ambas realizaron ante la Policía de Salta, una camioneta blanca las interceptó en plena ruta con aparentes intenciones de robo.

salta cocaina2 Delia Tame, la cosmetóloga detenida.

Las mujeres aseguraron que intentaron escapar mientras recibían disparos contra el vehículo. Como consecuencia del ataque, la luneta trasera terminó destruida y uno de los neumáticos sufrió daños por impacto de bala.

Luego de lograr alejarse de los agresores, detuvieron la marcha cerca del acceso a la localidad de El Potrero y solicitaron asistencia policial. Cuando los efectivos inspeccionaron el vehículo para documentar los daños provocados por los disparos, detectaron una anomalía en el baúl.

Uno de los proyectiles había deformado la chapa que ocultaba un compartimiento especialmente acondicionado para el transporte de droga. Al retirar esa cobertura aparecieron decenas de ladrillos de cocaína perfectamente acondicionados.

El cargamento, que rondaba los 70 kilos, fue secuestrado en el lugar y ambas ocupantes quedaron inmediatamente detenidas.

La hipótesis de una "mexicaneada" entre bandas narco

Los investigadores analizan la posibilidad de que el supuesto intento de robo no haya sido un asalto convencional, sino una modalidad conocida dentro del ambiente del narcotráfico como "mexicaneada", término utilizado para describir el robo de cargamentos entre organizaciones criminales.

camioneta salta drogas

Fuentes vinculadas con la investigación sostienen que existen antecedentes de episodios similares en la misma región del norte salteño. Incluso no descartan que determinadas organizaciones simulen robos de sus propios cargamentos para evitar asumir pérdidas económicas o modificar la trazabilidad del transporte.

En ese contexto, los investigadores buscan establecer si el supuesto ataque fue real o si formó parte de una maniobra planificada previamente.

Quiénes son las mujeres detenidas y qué investiga la Justicia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el perfil de una de las detenidas.

salta cocaina3 La investigación busca determinar si la médica y su acompañante fueron víctimas de una disputa entre bandas narco o si participaron del transporte del cargamento.

Ivana Georgina Portal se desempeñaba como médica de Gendarmería Nacional y, según trascendió, mantenía una relación sentimental con el chofer del jefe del Escuadrón de Tartagal.

Su acompañante, Delia Yolanda Tame, es una conocida cosmetóloga de la zona y conducía el vehículo en el momento del episodio.

La Justicia Federal intenta determinar si ambas conocían la existencia del cargamento y cuál era el destino final de la cocaína.

Los investigadores también procuran identificar a las personas responsables de organizar el transporte y establecer si el envío guarda relación con una organización narcocriminal que opera en el norte de Salta.