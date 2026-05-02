Alerta por tormentas severas y vientos fuertes en varias provincias este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para este sábado 2 y domingo 3 de mayo en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este sábado 2 y domingo 3 de mayo en distintas regiones del país, con fenómenos que incluyen tormentas intensas, fuertes ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según el organismo oficial, las advertencias más importantes se concentran en el noreste argentino (NEA) y en sectores del centro y sur del país, en el marco del ingreso de un frente frío que provoca inestabilidad y un marcado descenso de temperatura.

Las condiciones más severas se registrarán en el noreste del país. El SMN informó una alerta naranja por tormentas que abarca principalmente a Misiones y el norte de Corrientes .

En estas zonas se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en períodos cortos, entre 80 y 110 milímetros, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Alertas amarillas por tormentas y lluvias

Además, rige una alerta amarilla por tormentas en otras provincias del NEA como Formosa, Chaco y sectores de Corrientes, donde los fenómenos serán de menor intensidad pero igualmente significativos.

El SMN prevé precipitaciones acumuladas de entre 50 y 70 milímetros, con de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Vientos fuertes en el centro y sur del país

Por otra parte, el organismo también emitió alertas por viento para varias provincias del centro y sur argentino. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, San Luis, San Juan y Córdoba.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, rige una alerta amarilla con vientos del sector sur de entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En la Patagonia y zonas cordilleranas, el avance del frente frío también puede generar nevadas y condiciones adversas, especialmente en áreas de montaña.

Alerta amarilla en Neuquén

El organismo nacional mantiene un alerta amarilla para el domingo en sectores de la provincia de Neuquén. Desde el extremo norte de la provincia, al sur, toda la zona cordillera y el centro de la provincia se verá afectada por fuertes vientos.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Descenso de temperatura hacia el domingo

El ingreso de aire frío se hará sentir con mayor intensidad hacia el domingo 3 de mayo, cuando se espera un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte del país, consolidando el cambio de condiciones tras el paso del sistema frontal.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones de los alertas y tomar precauciones frente a fenómenos meteorológicos intensos.