Regional Amateur: La Amistad disputa la revancha de la final Patagónica

El equipo cipoleño busca el tan soñado ascenso al Federal A, pero antes deberá coronarse en la final Patagónica.

Llega el gran día para La Amistad . Mañana, desde las 17, en Cipolletti , recibirá a Boxing en la revancha de la final Patagónica del Regional Amateur . Tras haber igualado 2-2 en la ida, el que gane esta tarde será campeón y obtendrá el derecho a definir con FADEP quién jugará en el Federal A esta temporada. Para el equipo amigo esta es la tercer final Patagónica a la que accede y va por el sueño de dar el salto a la tercera categoría del fútbol argentino.

El 2 a 2 de la ida, disputada el domingo pasado en Rio Gallegos, fue un excelente resultado para los dirigidos por Alfredo Tizza, ya que les dio la ventaja de definir la serie final en su casa, ante su gente, y en un campo que conocen al dedillo.

Hay que tener en cuenta que la ida se jugó sobre césped artificial, una superficie a la que no estaban acostumbrados los cipoleños, de manera que se entiende que esta tarde tendrán una ventaja enorme para encarar el partido con mucho optimismo.

la amistad boxing (6)

El equipo de Alfredo Tizza empezó ganando por el gol de Santiago Gómez, pero Boxing logró empatar por Marcelo Rodríguez y luego se puso arriba en el marcador por el tanto de Facundo Erramuspe.

Sin embargo, cuando parecía que los de Santa Cruz se quedarían con la victoria, apareció la cabeza de Juan Celaya para decretar el empate y dejar a La Amistad muy bien parado de cara a la revancha que se jugará hoy.

Para la vuelta habrá que tener distintos puntos en cuenta que podrán afectar al desarrollo del juego, en principio el horario. El encuentro se disputará temprano, en una tarde en la que se esperan 35 grados. A su vez el terreno será más cómodo para el Celeste, ya que regresa al césped natural después de dos partidos seguidos en el sintético: la vuelta de semifinales en el Luis Maiolino y la ida de la final en el Pichón Guatti. También habrá que tener en cuenta las dimensiones del campo de juego, que son más amplias en comparación a la casa de Boxing.

Finales son finales y habrá que jugarla, pero el favorito es el equipo cipoleño, que hizo una gran fase regular en el Regional Amateur y en la etapa eliminatoria se mostró invulnerable. En semis, logró un gran triunfo ante Roca.

El segundo partido de la llave contará con la transmisión por streaming a cargo de Comodoro de Primera través de passline. El encuentro tendrá un valor de $14.000.

Ya se jugó la revancha cuyana del Regional Amateur

FADEP dio un paso decisivo en su sueño de ascenso. El equipo mendocino venció 3-0 a Estudiantes de San Luis en la revancha de la final cuyana del Regional Amateur. Si La Amistad logra una victoria mañana, ya sabe que su rival por el ascenso al Federal A será, a partido único, FADEP.

Para la gran final por el ascenso al Federal A resta la elección del estadio pero ya empezaron a sonar ciudades como Bahia Blanca, Viedma o Córdoba.