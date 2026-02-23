Sin Cavani entre los convocados, el equipo que parará Úbeda para el partido de Boca por Copa Argentina

Boca Juniors jugará contra Gimnasia de Chivilcoy del Federal A en su debut en la Copa Argentina 2026 y hay novedades en la lista de convocados para el duelo a disputarse en Salta. Con la ausencia del delantero uruguayo Edinson Cavani , el Xeneize publicó los nombres de los jugadores que tendrá Claudio Úbeda a disposición.

El uruguayo, que fue reprobado por La Bombonera en el clásico ante Racing, no fue incluido entre los hombres que viajan a Salta. Luego de tres partidos ausente por lesión, Ander Herrera vuelve a estar entre los concentrados. La otra sorpresa es la inclusión de Adam Bareiro, flamante refuerzo que haría su debut como titular en el Xeneize.

Por otra parte, en la práctica del domingo se lesionó Juan Barinaga, quien sintió una molesta y no viajará a Salta, y en su lugar estará Dylan Gorosito. En cuanto al resto del equipo Ubeda realizaría siete cambios en el XI inicial respecto al que jugó ante Racing en La Bombonera.

Solo repiten Weigandt, Belmonte, Delgado y Alarcón. Esto lleva al DT a cambiar el dibujo táctico a 4-3-3, por lo que se agregará un jugador en ataque. El equipo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy sería: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Lucas Janson y Adam Bareiro.

La picante decisión de Adam Bareiro que enfureció a los hinchas de River antes de firmar con Boca

Boca está a un paso de firmar contrato con un delantero que hasta hace algunos meses jugó con la camiseta de River. Falta a confirmación oficial, pero pareciera que entre la institución y Adam Bareiro está todo avanzado para llegar a un acuerdo hacer formal el vínculo.

Es que Fortaleza, su actual club, aceptó los 3 millones de dólares a cambio de la totalidad del pase del delantero paraguayo de 29 años. Ante ese panorama todo pareciera indicar que la comprar se hará efectiva y el jugador pasará de cruzarse la banda roja a vestir la azul y oro. Lógicamente esta situación enojó a algunos hinchas del millonario a pesar de que no tuvo un gran paso por el club, pero lo llamativo es la decisión de cruzar de vereda. Y, para colmo, el delantero tomó una decisión en las redes sociales que generó aún más enojo.

En medio de los rumores casi confirmados, el delantero decidió borrar todas las fotos con la camiseta del millonario de sus redes sociales, por lo que ahora tendrá a futuro un camino azul y oro. Sin embargo la eliminación del contenido no hará olvidar su paso por el club de Núñez donde disputó 16 partidos sin convertir goles.

Mientras tanto en paralelo, la comisión directiva de la institución va en búsqueda de un cuarto refuerzo. Marino Hinestroza fue uno de los intentos que quedó frustrado en el mercado de pases como sucedió con el colombiano Edwuin Cetré cuando parecía que estaba todo encarrilado. Dos casos similares, aunque uno de ellos podría tener un desenlace diferente si las negociaciones avanzan entre las partes.

El xeneize había ofertado y hasta incluso había llegado a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para quedarse con el 50% de la ficha del jugador, pero todo fue en vano debido a que los estudios médicos lo privaron de llegar al club en las primeras negociaciones. Ahora la novela continúa. Es que si bien no trascendieron números, el club de La Ribera presentó una oferta direfente a la hecha anteriormente en la cual contempla el riesgo que puede tener la contratación de un jugador que no superó en su totalidad el examen médico.